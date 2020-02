Zsíros kenyér mellett ismerhették meg a csabai diákok a művészeti képzéseket

Tizenkettedik alkalommal rendeztek Zsíros kenyér partit a villában. A Szeberényi Gusztáv Adolf Művészeti Szakgimnáziuma által szervezett eseményen az egykori diákok meséltek az ország művészeti egyetemein zajló hallgatói munkákról és a nagybetűs szakmai életről.

Fazekas Attila, az iskola tanára örömmel vezetett körbe a villa folyosóin és az alkotásokkal teli termeken. Kíváncsi voltam, mit tartogat ez az este, hiszen jómagam is egykor az iskolában végeztem. Mint megtudtam, Kerepeczki Krisztina ötlete nyomán indult útjára a programsorozat, melynek elsősorban az a célja, hogy a volt diákok – immár fiatal alkotókként – bemutatkozhassanak a régi tanárok és mostani tanulók előtt.

– Az elmondottak a fiatalok számára is hasznosak lehetnek, mert közvetlenül hallhatják, mi vár rájuk pár év múlva. Milyen tanárok tanítanak az egyetemeken, hogyan, mivel készüljenek a felvételire – osztotta meg Fazekas Attila.

Nem kellett sokáig várnom, sorra érkeztek az egykori osztálytársak, akik kivétel nélkül alig várták, hogy előadhassák rövid prezentációjukat. Mindenki képekkel, izgalmas történetekkel készült. Az evangélikus gimi művészetis diákjai pedig zsíros kenyérrel, teával, sőt még bűvészmutatvánnyal is kedveskedtek a vendégeiknek. Az este a vetítéssel egybekötött előadásokkal kezdődött, ahol a Pécsi Tudományegyetem Művészeti Kara, a Moholy-Nagy Művészeti Egyetem (MOME) és az egri Eszterházy Károly Egyetem is terítékre került. Többek között a felvételiről, a karokról, a hallgatókról, a kollégiumokról, sőt még a pályázati lehetőségekről is számos hasznos információval szolgáltak az egykor a békéscsabai iskolapadjait koptató diákok.

Hajós-Szabó Dóra a Pécsi Tudományegyetem Művészeti Karán tanul tervezőgrafika szakon. Mint mondja, szeretné közelebb hozni a középiskolásokhoz a pécsi intézményt, hiszen ő maga is egy volt diáktól hallott először az ott folyó munkáról. – Tizedikesként hallottam először a Zsíros kenyér partin a pécsi egyetemről, és sokat segítettek az előadások a döntésemben, amiért nagyon hálás vagyok – fogalmazott az elsőéves hallgató.

Szilágyi Péter, a Magyar Képzőművészeti Egyetemen végzett festőművész többek között a pályázati lehetőségekről, az ösztöndíjakról és a képek értékesítéséről beszélt. – Meg lehet-e élni festőművészként? – tette fel a kérdést hallgatóinak, amire aztán a beszámolójában adott választ.

Karács Nándor, szintén egyetemistaként jött vissza az iskolába. Elárulta, régi vágya vált valóra azzal, hogy előadóként térhetett vissza az iskolapadba. – Még friss a felvételivel, iskolakezdéssel kapcsolatos tapasztalatom, ami úgy gondolom, hasznos lehet a végzősöknek. Ráadásul többen is eljöttek az egykori osztályomból, így egy izgalmas találkozónak ígérkezik ez az este – árulta el az egri Eszterházy Károly Egyetem hallgatója.

Végül Seres László is bemutathatta munkáin keresztül a Moholy–Nagy Művészeti Egyetem formatervező szakán kiadott feladatokat. A végzős hallgató a terveivel kapcsolatban elmondta, hogy egy bútorstúdióban fogja a szakmai gyakorlatát elvégezni, majd ezt követően Dániában szeretné a mesterképzést befejezni. A külföldi lehetőségekről is beszélt, elárulta, a MOME formatervező szakán végzett diákok komoly sikereket érnek el a németországi Mercedes-Benz alkalmazásában, de a bútoripar is rendkívül sok lehetőséget tartogat a számukra.