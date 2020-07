Zsemlemorzsaszínt kapott a biharugrai templom

Napokon belül véget ér a mintegy ezeréves múlttal rendelkező biharugrai református templom felújítása, a beruházásra 46,5 millió forint támogatást nyert el a helyi egyházközség. Közben korszerűsítik Körösnagyharsányban a gyülekezeti házat. Emellett fontos hír még a környékbeli reformátusok számára, hogy távozik Szabó Árpád Csaba lelkipásztor.

Szabó Árpád Csaba helyi református lelkész elmondta, a templom lábazati részén a szükséges magasságig leverték a vakolatot, és az épület injektálásos módszerrel víz elleni szigetelést kapott, így megelőzhető a későbbiekben a salétromosodás, a nedvesedés. A felsőbb részeken javították a vakolatot. A templomhajó esetében cserélték a teljes tetőhéjazatot is.

A közel 50 millió forintos beruházás leglátványosabb része, hogy vadonatúj színezést kapott a torony és a templomhajó is, és immár mindkettő a sárga egyik különleges árnyalatában, zsemlemorzsaszínben tündököl. Érdekesség: korábban is ilyen színű lehetett az istenháza, csak az idők folyamán a 26 méter magas torony és a templomhajó festése egymástól eltérő színárnyalatot kapott.

Szabó Árpád Csaba jelezte, az utolsó simítások zajlanak, a fejlesztés napokon belül véget érhet. Mivel pár éve belülről is rendbe tették az istenházát – festettek, villanyvezetékeket cseréltek –, így elmondható, hogy néhány esztendő leforgása alatt mind belülről, mind kívülről megújult a templom. A kertben az oldalsó kerítést korszerűsítették, az utcafronton pedig tervezik ezt a beruházást.

Szoboszlai Zoltán, a gyülekezet presbitere elmondta, a helyi református egyházközség több évtizedes vágya volt, hogy felújíthassák a templomot, több pályázatot is benyújtottak az elmúlt időszakban – a Vidékfejlesztési Program pedig most lehetőséget adott a külső korszerűsítésre. Korábban belülről rendbe tették az istenházát, valamint gyülekezeti termet építettek és szereltek fel.

Hozzátette, a templom, illetve az itt álló elődje közel ezeréves múlttal rendelkezik. Az egykor itt magasló monostort a 11. század végén alapította a Csák nemzetségből származó Ugra főúr, aki a nevét is adta a monostornak és a falunak. A település és a térség legjelentősebb birtokosa a 13. századtól évszázadokon át az Ugray család volt. Biharugra mai területén a középkorban több falu is volt – mindegyiknek volt saját temploma –, az egyik Monostorugra, ahol Ugra monostora állt, mely Szűz Máriának volt felszentelve. Ezt tatárok pusztították el török zászló alatt a hódoltság idején.

Szoboszlai Zoltán jelezte, ekkor az életben maradt helyiek elmenekültek vagy a nádasokban bujdostak, és a 17. század végén tértek vissza, Monostorugra területén telepedtek le. A 16. század végén református hitre tért lakosság az ugrai monostor templomának alapjait követve emelte a most is látható istenházát közel 250 éve. 1796 és 1801 között építették fel a tornyot, amelyhez a régi templomok köveit is felhasználták.

Közben Körösnagyharsányban is jelentős beruházást valósít meg a református egyházközség – mondta Szabó Árpád Csaba lelkipásztor. A 45,5 millió forintos, szintén a Vidékfejlesztési Program keretében érkező támogatásból megújul energetikai szempontból a gyülekezeti ház: cserélik a tetőt, a nyílászárókat – az ajtókat, ablakokat –, szigetelik a homlokzatot, a konvektorok helyett radiátorokat és kondenzációs kazánokat szerelnek fel, napelemes rendszert telepítenek. Az udvaron térköveznek és füvesítenek. Emellett gyülekezeti és egyházkerületi forrásból az idő közben tönkrement kaput is megcsinálták.