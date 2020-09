Zimmermann Kornélia dolgozott az Aranyvonat díszítőfestésén

Zimmermann Kornélia is részt vett az eredetileg 1938-ban készült, majd a II. világháborúban megsemmisült Aranyvonat újraépített Szent Jobb-ereklyeszállító kocsijának díszítőfestésében. A békéscsabai kötődésű festő-restaurátor szakos egyetemi hallgató két hónapot dolgozott a munkálatokon.

– A projektnek ez a része Hegybíró Dániel díszítőfestő vezetésével zajlott. Ő keresett meg, hogy kapcsolódjak be a rekonstrukciós díszítőfestésbe. Miután vonzott a kihívás, igent mondtam a felkérésre, és két hónapon át, tavaly novemberben és decemberben dolgoztam együtt a csapattal – nyilatkozta hírportálunknak Zimmermann Kornélia. A tehetséges alkotó elvégezte a teljes alapozást, a vonat tetején a díszítőelemeket, illetve a vonat szoknyalemezeinek ornamentikáját ugyancsak ő festette.

– Nagyon sokrétű, érdekes feladat volt, igazi csapatmunka zajlott – fogalmazott. – A megelőző adatgyűjtés és felkészülés szintén kiemelt szerepet kapott, hiszen a rekonstrukciónak minden tekintetben hitelesnek kellett lennie.

A kutatást archív fotók alapján kezdték el Hegybíró Dánielék, minden rajzot és mintát felnagyítottak eredeti méretre. Ez alapján többször előzetes megbeszélést tartottak, egyeztették a részleteket. Lényeges tényezőnek számított, hogy vonatról lévén szó speciális bádogszerkezetre készültek a díszítőelemek, éppen ezért egyáltalán nem volt mindegy, hogy milyen festéket használnak, hogy az miként „terül el”, és hogy milyen módon tudják lefedni. A csapat a nemzeti múzeumnak köszönhetően mintalemezeket kapott, amelyen kikísérletezték, hogy milyen speciális festéket használjanak a vonaton, amit egyébként a Dunakeszi Járműjavítóban kevertek ki. Az alapanyaggal szemben elvárásként fogalmazódott meg, hogy időjárás-, hő- és esőálló legyen. A díszítőfestés védelme érdekében három-négy réteg lakk is került a felületre. A kivitelezésben részt vett Koloncsák Ferenc és Szerdi Gábor díszítőfestő is. A munkában előbbi szakember és Hegybíró Dániel oroszlánrészt vállalt.

Az impozáns felülettel kapcsolatban Kornélia elmondta, egy gazdag felületen, adott séma szerint kellett haladniuk, és igyekeztek a legtöbbet kihozni a projektből, amit a már említett Dunakeszi Járműjavító telephelyén végeztek. Az ereklyeszállító kocsit a kormány megbízásából, a Magyar Nemzeti Múzeum irányításával a Dunakeszi Járműjavítóban építették újra 5 év alatt, az eredetivel megegyezően, de a mai vasúti közlekedésbiztonsági előírásoknak megfelelően. Az ereklyeszállító kocsiban a Szent Korona másolata látható.

Zimmermann Kornéliát egyébként nemcsak a képzőművészetben, hanem éneklésben is kimagasló tehetséggel áldotta meg a teremtő. A bécsi Prayner Konzervatóriumban és a Szeged Tudományegyetem magánének szakán is tanult, színpadi énekes diplomája is van.

– Talán mégis hiányzik belőlem a primadonna gén – mesélte arról, hogy miért döntött mégis más hivatás mellett. Kornélia ugyanis második nekifutásra bekerült a Képzőművészeti Egyetemre, a festő-restaurátor szakra, ami már csak azért is nagy szó, mert az évente átlagosan a 130–140 jelentkezőből csak négy-hat fiatalt vesznek fel.

– Itt megtaláltam az utamat, a feladatomat. Jobban szeretek egy kicsit meghúzódva vászonképeket festeni, műemlékeket helyreállítani – árulta el.

– Már bejártuk az ország összes területét, a munka változatos, nagyon közel áll hozzám.