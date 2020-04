Vonzóvá teszi a kistelepülési életet a Magyar Falu Program

2020-ban is folytatódik a Magyar Falu Program. A támogatási rendszer, a mellékúthálózat fejlesztése és a falusi csok bevezetése segíti a kistelepüléseken élők életkörülményeinek folyamatos javítását.

Kiemelt cél, hogy a falvak és nagyvárosok közötti választás ne életminőség és életminőség, hanem életstílus és életstílus közötti választássá váljon – mondta Gyopáros Alpár, a modern települések fejlesztéséért felelős kormánybiztos. A program pályázati köre idén három fő pillérre, a szolgáltatásfejlesztésre, az infrastrukturális és eszközfejlesztésre, valamint az identitástudat erősítésére terjed ki. A támogatások formája minden esetben vissza nem térítendő, hazai támogatás. A kedvezményezetteknek továbbra sem szükséges önerőt biztosítaniuk a támogatás igényléséhez. Az egyes pályázati alprogramok az idei évben is szakaszosan lesznek meghirdetve, hogy a pályázók kellőképpen fel tudjanak készülni a pályázati anyagokkal, amely során figyelemmel kísérik a jelenlegi veszélyhelyzet miatt kialakult nehézségeket is.

Hét pályázatot már kiírtak, amelyből március 31-én a MFP első három pályázata nyílt meg a pályázók előtt. Elsőként a jelenlegi veszélyhelyzetben különös jelentőségű egészségügyi szolgáltatás fejlesztését célzó pályázatok nyíltak meg, amelyek keretében orvosi szolgálati lakásra, orvosi rendelők fejlesztésére és orvosi eszközök beszerzésére nyújthatja be pályázatát a helyi önkormányzat vagy önkormányzati társulás. A három alprogramra összesen 7 milliárd forint támogatási keretösszeg áll rendelkezésre. Az egészség nem csupán a nagyvárosokban fontos, hanem a falvakban is. Így ez egy átfogó program a vidéki emberek egészségének megőrzéséért.

A Magyar Falu Program közel 1000 faluban járult hozzá az egészségügyi alapellátás fejlesztéséhez azzal, hogy összesen 6,1 milliárd forint értékben szereztek be korszerű orvosi eszközöket (például EKG-t, defibrillátort, lélegeztetőballont), illetve újítottak fel orvosi rendelőket.

Vidéken komoly teher hárul a falu- és tanyagondnokokra is, akiknek a munkáját a kormány teljes mértékben elismeri. A kabinet 2019-ben több mint 1,5 millió forinttal emelte meg minden szolgáltatás éves költségvetési támogatási összegét, kibővítette a szolgáltatást indítható települések számát.

A falu- és tanyagondnoki szolgáltatás biztosításához hozzájárult az MFP egyik pályázata, amely kiírása idén is folyamatban van. Ennek keretében tavaly 339 település vásárolhatott új, korszerű falubuszt, amelyek a falugondnoki szolgálatok részeként szintén fontos szerepet játszanak most a helyi védekezésben. A falugondnokok segítenek az otthon maradó idős polgároknak a bevásárlásban, a gyógyszerek kiváltásában, vagy épp a közétkeztetés lebonyolításában.

A fentieken túl, a valódi, helyi igényekre szabott pályázatokon elnyert forrásoknak köszönhetően számos kistelepülésen újulhat meg például az óvoda, vagy szépülhet meg az önkormányzat épülete, a faluház és egyéb közösségi terek is, melyek javítják az életminőséget és erősítik a helyi identitástudatot.

A kistelepüléseken élők komfortérzetét javítja azon eszközök beszerzése is, melyek a település közterületeinek karbantartását segítik elő. Az önkormányzati géppark bővülésével hatékonyabbá és rendszeresebbé válik a közterek gondozása, javul a településkép.

A magyar kormány családpolitikájának egyik legfontosabb célja, hogy a fiatalokat gyermekvállalásra ösztönözze. Ez a törekvés szoros összhangban áll a Magyar Falu Program intézkedéseivel, amelynek keretében kialakították a falusi csokot, amely a családok lakhatási körülményeinek, életminőségének javításán keresztül nyújt biztonságot azoknak a fiataloknak, családoknak, akik falusi környezetben képzelik el jövőjüket. Az adatok alapján elmondható, hogy a lehetőség – amellyel lakásvásárlásra akár 10 millió forint vissza nem térítendő támogatás, meglévő lakás korszerűsítésére, felújítására pedig akár 5 millió forintos támogatás is igényelhető – igen népszerű. Tavaly a legnagyobb mértékben a három gyermekre járó kombinált, vásárlást és korszerűsítést magában foglaló támogatást vették igénybe, de idén is ez a támogatási forma a legnépszerűbb. Február 29-ig 7124 kérelmet fogadtak be a hitelintézetek (39,2 milliárd értékben) és 5588 szerződést kötöttek meg (31,5 milliárd forint értékben). Békés megyében 59 településen vehető igénybe a falusi csok.

A program részeként a mellékúthálózat felújításának, fejlesztésének is kiemelkedő szerepe van. A mellékúthálózatok állapota jelentősen befolyásolja például a munkába járás kérdését, a gyermekek oktatási intézménybe való eljutását, a közszolgáltatásokhoz való hozzáférést.

A kormány az alsóbbrendű utak rendbetételére létrehozta a Falusi Útalapot. A Magyar Falu Program útfelújítási programjával a cél, hogy az országos mellékúthálózaton a rendelkezésre álló forrásokból a lehető legnagyobb hosszon javuljon az utak állapota. Békés megyében tavaly 19 kilométernyi mellékút felújítása történt meg, vagy kezdődött el. Idén a tervek szerint további 16,1 kilométernyi mellékút újul meg.

Majd másfél milliárd érkezett tavaly

Tavaly Békésből 130 kérelmet támogattak 1,35 milliárd forint összegben. Huszonhárom település nyert támogatást új, korszerű orvosi eszközökre több mint 66 millió forint összegben. Több mint 200 millió forintot nyertek el önkormányzati tulajdonú utak felújítására; több mint 122 millió forintot a nemzeti és helyi identitástudat erősítését támogató eseményekre, kulturális intézmények tereinek építésére, felújítására.

Több mint 134 millió forint érkezett közterületek karbantartását segítő eszközfejlesztésre, mintegy 55 millió falu- és tanyagondnoki buszok beszerzésére; közel 42 millió forintot nyertek járdaépítésre, felújításra; több mint 68 milliót szolgálati lakásra; közel 100 milliót temetők fejlesztésére.

Ezen túl 111 millió forintból újulnak meg a megyei orvosi rendelők; több mint 140 millió forintból az óvodák; közel 53 millió forintból pedig a polgármesteri hivatalok. Az egyházi közösségek több mint 200 millió forintot nyertek el közösségi terek fejlesztésére, mintegy 46 millió forintot temetők fejlesztésére.

Közel ötvenmilliót nyertek tavaly

Biharugra polgármestere, Makra Tibor elmondta, mintegy 45 millió forintot nyertek el tavaly négy pályázatukkal a Magyar Falu Programon, amelyek mindegyike valami miatt rendkívül fontos beruházást jelent. Megújul az Erzsébet utca a Halas utcától a régi temető bejáratáig, a Kiss Ernő és a József Attila utca. Korszerűsítik a polgármesteri hivatal tetőszerkezetét, fóliáznak és cserepeznek. Egy MTZ traktort be is szereztek, az óvoda udvarára pedig egy filagóriát építenek.

Gádorosi, békéssámsoni tervek

Gádoroson a Magyar Falu Program segítségével szeretnék az óvoda udvarát, a kerítést rendbe tenni. Békéssámsonban hamarosan elkezdődik az elnyert, 14 milliós beruházás, a művelődési ház színháztermének a kiszintezése. Annus István polgármester beadott pályázataikat is sorolta: orvosi eszközöket, valamint közterületi karbantartásra szerszámokat szeretnének. Önkormányzati utak (Széchenyi utca) felújítására, közösségi tér kialakítására is remélnek forrást.

Már simább a szarvasi bekötőút

Hunya polgármestere, Hegedűs Roland elmondta, a program keretében megvalósuló legnagyobb fejlesztés a szarvasi bekötőút felújítása, amely tehermentesíti a falut az átmenő forgalomtól, és a vállalkozások számára is nagyon hasznos.

Orvosi eszközöket mintegy 3 millió forintból szereztek be, emellett 23,5 millió forintból megújulhat az óvoda tetőszerkezete és a 9 millió forintból korszerűsítik a művelődési házat. Számos pályázatot adnak majd még be a programban.

Kerékpárút felújítására is pályáznak

Kardoskútnak négy nyertes pályázata van a programban. Varga Pál polgármester elmondta: az óvoda udvari játéka, belső energetikai fejlesztése, a temetői beruházás és az orvosi eszközbeszerzés zajlik. Hárommillió forint értékben vehettek kislabort, CRP-szint-mérőt, boka-kar index vizsgálatára műszert és 24 órás EKG-holtert. – Beadtuk a rendelő felújítására és újabb orvosi eszközökre a pályázatunkat. Belterületi kerékpárút megújítására és a közösségi terekre szintén pályázunk.

Sokrétű köröstarcsai elképzelések

Köröstarcsa polgármestere, Lipcsei Zoltán hírportálunknak kifejtette: közel 5 millió forintot nyertek a Magyar Falu Programban az óvodaudvar játékainak felújítására, új eszközök beszerzésére. Közel 38 millió forintos támogatás érkezik az önkormányzat épülete, a régi Petneházi villa rekonstrukciójára. Orvosi eszközöket szereztek be 3 millió forint értékben. Pályázni fognak a régi imaház felújítására, illetve közel 10 millió forintos pályázati forrásból a nem aszfaltos utakat látnák el útalappal.

Indul a falugondnoki szolgálat

Körösújfalu polgármestere, Szabó Csaba kiemelte, a település négy pályázatával 28 millió forintot kapott az előző évben a Magyar Falu Programban. Ebből 15 millió forintot nyertek el a falugondnoki szolgálat beindítására, be is indították, a jármű beszerzése folyamatban van. Az orvosi eszközök megérkeztek korábban, a temető fejlesztése hamarosan indulhat, az óvoda udvarának fejlesztését pedig a játszótéri beruházással hoznák összhangba. Körösújfalu idén is pályázna a programra.