Vízen bizonyított a csorvási kétéltű

Autó után hajót is építettek a csorvási Edison Klub tagjai. A Földön – vízen – levegőben nevű projekt keretében „behajóztak” a fiatalok a hétvégén. A Nemzeti Tehetség Program keretében az Emberi Erőforrás Minisztérium kiírására jelentkeztek, s nyertek – nem csak forrást, rengeteg élményt, tapasztalást. Munkájukban sokan segítették őket.

A földi részben a Mechanitech Kft.-ben, Fruzsa Mihály irányításával és a gyerekek közreműködésével elkészült az autónk utánfutója. A levegőben már repültek a rádióirányítású repülőink, amelyek Prorok András modellező szakkörvezető segített elkészíteni. A vízen pedig már bizonyított a ShiPET nevű hajónk. Nem süllyedt el, és többféle hajtásmóddal működött – tájékoztatott a helyszínen Murvai József, aki fáradhatatlanul segíti, támogatja a fiatalokat.

– A hajó Szluka András tervei alapján készült, aki már másodéves egyetemista, de szívesen visszajár hozzánk az Edison Klubba. A tervezés a palackok számának megállapításával kezdődött. Az eredmény 140 darab, 1,5 literes palack lett, amelyeket két úszóegységben helyeztünk el. Katamarán törzs mellett döntöttünk, így nem kellett tőkesúlyt alkalmaznunk a borulás megakadályozására. Az első kísérleti célunk annak megállapítása volt, hogy az autónkról leszerelt ventillátor képes-e meghajtani a hajót. Menet közben formálódott a többi meghajtásmód is. Korábban kaptunk rokkantkocsi motorokat, amelyeket András szeretett volna a hajón is látni. Ebben segítségünkre volt Kukla Zsolt, gyenge- és erősáramú technikus, aki a motorhoz elkészítette a hosszú tengelyt és a hajócsavart, valamint a rögzítő elemeket és a motorvezérlő áramkört is. A ShiPET négy kereket is kapott, így nyugodtan nevezhetjük kétéltűnek. Miután találtunk árbócnak megfelelő anyagot, már nem sok akadálya volt annak, hogy vitorla is kerüljön a hajóra. A vitorlát megvarrta nekünk Kecskés Beáta tanárnő. Engedélyt kértünk Kiss János tógazdától, hogy a csorvási horgásztavon kipróbálhassuk a hajónkat.

Az ismeretlen veszélyt vállalva először a programfelelős, Murvai József szállt vízre. Majd Szluka András „hajómérnök” vette át az irányítást, és sikerrel próbálta ki a Kukla Zsolt által készített motoros hajtást. Ezután még egy gyári csónakmotorral sétautakra vitte András a bátor jelentkezőket. Végül az árbocot is felszerelték és vitorlát bonthatott a ShiPET. Nagy siker volt, amikor feltámadt a szél és dagadni kezdett a vitorla, a hajó pedig szelte a habokat.

A fiatalok nagyon sokat dolgoztak a sikerért. Sok segítőjük volt s van, ötletekből kifogyhatatlanok. A ShiPET elnevezés Szilágyi Dávid fejéből pattant ki, az angol ship – hajó szóból származik és a PET palackokra utal a név második fele. Íme, a hajóépítők: Andrékó Patrik, Bánföldi Máté, Csobán Barbara, Fruzsa Mihály (Mitya), Hegyi Gábor, Kerekes Péter, Leszko Noel, Szekerczés Martin, Szilágyi Dávid, Szluka András, Páli Dávid, Vozár János.