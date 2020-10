Visszatalált a családi portré a szabadkígyósi kastélyba

Igen különleges apropóból látogattunk el a napokban a szabadkígyósi polgármesteri hivatalba. Köztudott, hogy Balogh Józsefnek szívügye a kastély sorsa, aki időt, energiát nem sajnálva, több évtizede keresi, kutatja a Wenckheim család hagyatékát. Így az sem meglepő, hogy a szabadkígyósi polgármester igen jó kapcsolatot ápol Wenckheim Frederickkel, aki Újkígyóson lakik családjával.

A Szabadkígyósról származó Frederick nem érkezett üres kézzel a mostani találkozóra, feleségével közösen egy, a de Laszlo Archívum Alapítvány támogatásával készült festménymásolatot ajánlottak fel a településnek. Mint megtudtuk, a Wenckheim Denise grófnőt és fiát, Wenckheim Dénes Szigfridet ábrázoló, 1924-ben készült Fülöp László alkotás rendkívül hosszú utat járt be mostanáig. Még 1944-ben vitte magával a család Szabadkígyósról, hogy aztán Ausztrián, Németországon, Franciaországon és Algérián keresztül visszatérhessen Magyarországra.

– László Fülöpnek kevés képe van hazánkban, hiszen életének jelentős részét Angliában töltötte. Ezért is nagyon örülök és hálás vagyok annak, hogy Wenckheim Frederick és felesége a család birtokában lévő festmény másolatát felajánlotta nekünk, hogy visszakerülve eredeti helyére, ismét a szabadkígyósi kastély falát díszíthesse – osztotta meg velünk Balogh József.

Tóth G. Péter, a szabadkígyósi kastélyban tervezett kiállítás kurátora elárulta, hogy a tervek szerint a grófné hálójába fog kerülni a másolat, egy másik László Fülöp kép mellé, amely most még a Munkácsy Mihály Múzeumban van.

– Minden festmény, ami a múzeumban leltári szám szerint Wenckheim műtárgy, visszakerül majd a kastélyba. De ezeken felül is számtalan tárgyat, festményt találtunk, amelyek egykor a kastély részét képezték. Ilyen egy nemrégiben előkerült keresztelő kancsó, illetve egy jaminai söröző egyik biliárdasztala, amely ha minden igaz, szintén Szabadkígyósról került mostani tulajdonosához – részletezte a kiállítás kurátora. Hozzátette, a most felajánlott másolat körülbelül egy év múlva lesz kiállítva a kastélyban.

A találkozó alkalmával a Wenckheim házaspár a festményen felül a segítségét is felajánlotta a kurátornak. – Rengeteg emlék, dokumentum, történet van a birtokunkban a családról, amit örömmel megosztunk a kiállítás megálmodóival, hiszen közös a cél, ami nem más, mint hogy a kastély az egykori tárgyaival berendezve, régi pompájában tündökölhessen – hangsúlyozta a házaspár.

A kötetek is visszakerülnek a kastély polcaira

Balogh József, Szabadkígyós polgármestere elmondta, Féja Géza író, aki 1945 és 1956 között Békéscsabán élt, és tanított is a szabadkígyósi mezőgazdasági középiskolában, élen járt az értékmentésben.

– A főúri rezidenciában 1945-től működött mezőgazdasági szakképzés, a költözködés során pedig több értékes könyvritkaság is előkerült a polcok mélyéről. Féja Géza ezeket és a falakon lévő 11 képet mentette ki ekkor a kastélyból, melyek most a Békés Megyei Könyvtárban és a Munkácsy Mihály Múzeumban találhatók. A több mint kétszázötven családi kötet közül érdekességnek számítanak például az 1825 és 1827 között Pozsonyban kiadott latin és magyar nyelven íródott országgyűlési jegyzőkönyvek. Illetve a kutatóknak lehet csemege a Wenckheim birtok Frigyes majori kerületéről szóló az uradalmi intéző által készített 1937-es gazdasági beszámoló, de több az 1700-as, illetve 1800-as évekből származó német nyelvű kiadvány is – részletezte a szabadkígyósi polgármester.