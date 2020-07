Visszakapta régi tárgyait a szabadkígyósi kastély

A tervek szerint jövőre nyitják meg a felújítás alatt álló szabadkígyósi Wenckheim-kastélyt. Jelenleg ötvenszázalékos a készültség, nemrégiben pedig újabb tárgyi emlékek is előkerültek, melyeket a kastélyban nyíló kiállításon bárki megtekinthet majd.

Több mint 3 milliárd forintból valósul meg Békés megye egyik kiemelkedő látványossága, a szabadkígyósi Wenckheim-kastély felújítása. A nagyszabású projekt során megújul a kastély főépületének teljes földszintje, a pince egy része, a főlépcsőház és a kilátótorony, valamint a főépület közvetlen környezete. Restaurálják a falfestéseket, a padló- és falburkolatokat, a főépületben teljes tető- és homlokzatfelújítást, utólagos szigetelést és gépészeti munkákat, valamint teljes körű közműfejlesztést is végeznek, a napokban pedig helyére került a kápolna melletti torony újjáépített, 25 tonnás sisakja, illetve a csigalépcső 5 tonnás toronysisakja is.

Mint megtudtuk, a szabad­kígyósi kastély kiállítási tematikája a Vendégségben Wenckheiméknél címet viseli, és a historizmus korának, a 19. század második felének főúri életformáját mutatja majd be. A vendégek VR-szemüveg használatával átélhetik a repülés élményét, kipróbálhatják a személyzeti hívócsengőrendszert, illetve korabeli képeslapot is készíthetnek egy preparált íróasztalon. A számtalan újdonság mellett, a kastély eltűntnek hitt régi tárgyi emlékei is visszakerültek eredeti helyükre. Ilyen a kastély egykori szakácsáról, Ruff Dezsőről készült portré, illetve az ő receptjeit is tartalmazó, 1929-ben kiadott szakácskönyv.

– Ruff Dezső a Wenckheim-család utolsó szakácsa volt, aki 385-féleképpen tudta elkészíteni a tojásételt. Olyan híre volt, hogy országos rendezvényekre is gyakran kölcsönkérték, a gróf pedig olajfestményt készíttetett róla, amely most ismét látható lesz a kastélyban – ismertette a kastély idegenvezetője. Lánczi Ildikó egyúttal elárulta, a neves szakács különleges sonkapáca és kiváló szaloncukra messze földön híres volt. Ahogy arról is található feljegyzés, hogy előszeretettel vette ki a részét az előkészítési folyamatokból: azt beszélték róla, hogy senki nem tudott úgy sárgarépát pucolni, mint ő.

Idén tavasszal Ruff Dezső unokája, Nemeskéri János kereste fel a helyi önkormányzatot, hogy megőrzésre felajánlja a szakácsról készíttetett portrét, és a Csáky ­Sándor által szerkesztett óriási­ receptgyűjteményt. De nem ez lesz az egyetlen tárgyi emlék, amely kalandos úton került vissza a kastélyba.

– Hódi Mária szintén szakácsként dolgozott a kastélyban. És 1944 nyarán, amikor a Wenckheim-család elmenekült a kastélyból, egy ­szobaberendezést kapott ajándékba­ tőlük. Hódi Mária pedig gondosan megőrizte ezt a bútorzatot – Gyula-Városerdőn ­helyezte el a ­család nyaralójában. Onnan került vissza Szabadkígyósra, hogy ismét a kastély berendezési tárgyai között legyen – ismertette Balogh József, Szabadkígyós polgármestere.