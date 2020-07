Visszaállt a szokott rend a megye temetőiben

A veszélyhelyzet feloldását követően visszatért a megszokott rend Békés megye temetőiben. Azonban a távolságtartás és a részvétnyilvánítás mellőzése most is javasolt.

Nagy Zoltán, a Kelet-békési Evangélikus Egyházmegye esperese elmondta, a koronavírus-járványveszély idején a temetések esetében annyit írt elő a kormány, hogy lehetőleg szűk családi körben történjen a végső búcsú. – Ezenfelül mi csak a sír mellett tartottuk meg a szertartást, a ravatalozónál nem, illetve mellőztük a részvétnyilvánítást. Továbbá arra is figyeltünk, hogy lehetőleg olyan énekeket válasszunk, amivel rövidíteni tudjuk a szertartást – ismertette az esperes.

Azóta viszont, mint mondja, visszaállt a régi rend, ismét a ravatalozónál kezdődik a temetés, és utána együtt mennek ki a hozzátartozókkal a sírhoz, hacsak másképpen nem kéri a család.

– Azonban a templomainkban továbbra is arra kérjük a híveinket, hogy viseljenek maszkot, és a másfél méter távolságot is be kell tartaniuk az istentiszteleteken – emelte ki Nagy Zoltán.

Az esperes azt is elárulta, hogy az evangélikus egyház temetőinek nyitva tartásán nem változtattak, azok végig nyitva álltak a megemlékezők előtt. Mint mondta, mivel nyílt térről van szó, így senkinek sem okozott nehézséget betartani a másfél-két méteres távolságot.

Dévaványán Valánszki Róbert polgármester elmondta, településükön a temetővel kapcsolatban nem volt komolyabb korlátozás az önkormányzat részéről a veszélyhelyzet idején. A szociális védőtávolságot – másfél méter – azonban sírkertjükben is be kellett tartani, amit a feloldások után is javasolnak a lakosság sírkertbe érkező tagjainak. Temetéseket pedig folyamatosan tartottak, koporsósakat is, hiszen azokat sem tiltotta semmilyen szabályozás.

Toldi Balázs, Gyomaendrőd polgármesterének tájékoztatása szerint a veszélyhelyzet elmúltával már településükön is feloldották a teljes korlátozást. Utóbbi pedig a temetőket csupán annyiban érintette akkoriban, hogy megkérték a lakosságot, minél szűkebb körben kísérjék utolsó útjára elhunyt szeretteiket. Pontos létszámot azonban nem határoztak meg, ahogy azt sem, hogy koporsós vagy urnás temetést tartsanak. Mostanra pedig már a kisebb létszámra irányuló kérés sincs érvényben.

Szabadkígyóson és Újkígyóson Bene Andrásné, a Végtisztesség Bt. ügyvezetője férjével együtt közel harminc éve vállal temetéseket. Mint megtudtuk, a hozzájuk tartozó temetőkben már múlt héten visszaállt a régi rend. – Ugyan a fenntartótól nem érkezett meg a körlevél a korlátozás feloldásáról, ennek ellenére már múlt héten be lehetett menni a ravatalozókba a hozzátartozóknak. És bár a karantén idején nyitott téren nem nagyon hordtak maszkot a gyászolók a temetőkben, a szertartásokon megtartották a távolságot egymás között a résztvevők – emlékezett vissza a temetkezési vállalkozó.

Mint mondta, a karantén alatt ők végig ügyeletben voltak, és az irodában is a szokásos nyitva tartás szerint fogadták a gyászolókat. – Sokáig csak maszkban jöhettek be hozzánk, és a kézfogást is mellőztük. Illetve, ha az időjárás engedte, akkor kint az udvaron ültünk le velük és beszéltük meg a teendőket – mesélte Bene Andrásné.