Víruspánik tört ki a szegedi vonatpótló buszon

Három ember szállt fel Hódmezővásárhelyen az egyik, Szegedre tartó vonatpótló buszra, akikről kiderült, hogy hatósági karanténban kellene lenniük. A járművet azonnal körülvették a rendőrök, de végül továbbengedték, az összes utassal együtt. A három ember Romániából jött Szegedre.

A delmagyar.hu írása szerint Orosházán szállt fel kedden egy Szeged felé tartó vonatra Birkás Tamás, akinek kalandosabb lett az útja, mint amilyenre számított. Elmondása szerint Vásárhelyig min­­den rendben volt. Ott az összes többi utassal felszálltak a vonatpótló buszra, ami egyébként majdnem tele volt.

Piros papírlapok

Mivel még volt pár perc az in­dulásig, az egyik férfi leszállt do­­­hányozni. Amikor rágyújtott, egy piros papírdarab esett ki a táskájából. Ez azonnal feltűnt a sofőrnek és az utasoknak is, akik megrémültek, mert azt gondolták, hogy a férfi koronavírussal fertőzött. Pár pillanat múlva ki­­derült, hogy nem ő az egyetlen, két másik utasnál is ugyanilyen cédula volt. A sofőr értesítette a rendőröket, akik öt perc alatt kiértek, és – Birkás Tamás szerint – körbevették buszt. Ez­­után mindenki leszállt, a három em­­bert megvizsgálták, a többieknek pedig maszkot és kesztyűket osztogattak. Pár perc múlva végül elindult a busz Szegedre, de az említett három utast a hátsó ülésekre küldték. Birkás Tamás azt is elmondta, hogy az utasok egy része pánikba esett, mindenki ideges volt.

Úton a karanténba

Az esetről a Délmagyar megkérdezte a rend­­­­­őrséget és a vasúttársaságot is. A MÁV Zrt. Kommuni­ká­ciós Igazgatósága azt írta, hogy Hódmezővásárhelyen három utas szállt fel piros cédulával megjelölt táskával a vonatpótló autóbuszra, a busz vezetője ezt azonnal jelezte a diszpécsernek. Az értesítés után a rendőrség a katasztrófavédelmi szakemberekkel együtt érkezett ki a helyszínre, és megállapították, hogy az utasok Romániából léptek be az országba, ezért sza­­bály szerint 2 hét karantén letöltésére kötelezettek a tartózkodási helyükön – Szegeden –, ahová egyébként éppen utaztak.

Azt is írták, hogy Szegedig, az előírásoknak megfelelően a buszon mindenki viselt maszkot, Szegeden pedig azonnal megkezdték a jármű fertőtlenítését.