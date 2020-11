Virtuális bajusszal hívják fel a figyelmet a szűrővizsgálatok fontosságára

Virtuális bajusz viselésével kapcsolódik a gyulai vár és az Almásy-kastély Látogatóközpont a Movember mozgalomhoz. A mozgalom olyan betegségekre igyekszik a figyelmet irányítani, mint a prosztatarák és a hererák, amelyek gyakoriak a férfiak körében, a rendszeres szűrővizsgálatokkal azonban még időben felismerhetők és kezelhetők.

A Movember elnevezésű eseményt minden év novemberében rendezik meg a világ számos pontján – nyilatkozta hírportálunknak Fábián Tamás. A gyulai kiállítóhelyeket és művelődési központot működtető Erkel Ferenc Nonprofit Kft. kommunikációs vezetője elmondta, a kampány résztvevői a hónap során bajusznövesztéssel hívják fel a figyelmet a férfiak egészségügyi problémáira és azok megelőzésére, a szűrővizsgálatok jelentőségére.

– A mozgalom olyan betegségekre igyekszik ráirányítani a figyelmet, mint a prosztatarák és a hererák, amelyek gyakoriak a férfiak körében, a rendszeres szűrővizsgálatokkal azonban még időben felismerhetők és kezelhetők – fogalmazott a szakember. – Bár kevéssé ismert, a Movember a férfiak mentális egészségének fontosságára és a hozzá kapcsolódó öngyilkosságok megelőzésére is összpontosít.

A gyulai vár, a Gyulai Almásy-kastély Látogatóközpont és az Erkel Ferenc Emlékház virtuális bajusz viselésével csatlakozik a Movember mozgalomhoz. A kiállítóhelyek közösségimédia-felületeiken a hónapban folyamatosan megjelenítik a kampány logójaként értelmezhető bajuszt és a kampány internetes felületét, a movember.com oldalt.

– Ezen túl a gyulai kiállítóhelyek munkatársai bajuszos maszkot viselnek majd, s több férfi kolléga vállalta, hogy az év tizenegyedik havában nem válik meg arcszőrzetétől, ezzel is emlékeztetve a látogatókat a novemberi kampányra – tette hozzá Fábián Tamás.

Repisky Dániel rendezvényszervezési csoportvezető is vállalta, hogy a hónapban bajuszt növeszt.

– Évek óta folyamatosan nyomon követtem a Movember eseményeit, annak céljait, de ilyen aktívan korábban még nem csatlakoztam a kezdeményezéshez – árulta el hírportálunknak a szakember. – Az egészségmegőrzést, a megelőzést, a szűréseket személy szerint is nagyon fontosnak tartom. Lényeges, hogy figyeljünk magunkra, az egészségünkre, ami leginkább megelőzéssel érhető el. Repisky Dániel kiemelte, a mindennapokban sokat sportol és az étrendjére is igyekszik odafigyelni.

– Az akció ezekről a dolgokról is szól, a bajusz növesztése pedig úgy gondolom, hogy elég látványos ahhoz, hogy esetleg többen is elgondolkodjanak a mozgalom üzenetein, jobban törődjenek a megelőzéssel.

A rendezvényszervezési csoportvezető kérdésünkre elmondta, korábban még nem volt bajusza, kisebb borostát ugyan több alkalommal is meghagyott, de a „viselet” számára is újdonság.

– Cégünknél többen is csatlakoztak az kezdeményezéshez, ez is erre motivált, nem mellesleg a kampány egyik fontos része, hogy mosolyt csaljunk mások arcára. Azt hiszem, a szokatlan bajusz talán erre is jó lesz. A legfontosabb persze magának az üzenetnek, az egészségmegőrzésnek, a prevenciónak a könnyed formában történő eljuttatása minél többekhez – hangsúlyozta Repisky Dániel.