Virágba borult a gyulai csodabalkon

Idén is sok százan csodálták meg Varga Tivadar és felesége, Vargáné Huszák Ildikó Gyula belvárosában található különleges, több mint húsz éve virágba boruló erkélyét. A turisták és a helyiek egyaránt szívesen fényképezkednek az országos szinten is egyedinek számító balkon előtt.

– Ez az év több szempontból is másként alakult, mint a többi – mesélte a házaspár.

– A sok csapadék, a változékony időjárás megnehezítette a dolgunkat, a növényeknek még az átlagosnál is több odafigyelésre és törődésre volt szükségük. A repkény például kifejezetten érzékeny az esőre, emiatt többet kellett permeteznünk, és megküzdöttünk a lisztharmattal is. Sajnos az egyik fajtát cserélni is kellett, a fehér muskátlit a többi növény elnyomta.

A Varga Tivadarra és feleségére jellemző kitartás azonban, ahogy az elmúlt húsz évben mindig, idén is meghozta az eredményét. A csodaerkély ismét virágba borult, és ahogy a helyszínen mi is láthattuk, az emberek tekintetét önkéntelenül is magára vonzza a látvány, a színpompás erkély, a lefelé több méterre elterülő növénykavalkád. A házaspár óriási munkát végez mindezért, naponta egyszer-kétszer locsolják a virágokat, és négyszer-ötször tápoldatot is használnak. Ugyancsak egyedi, hogy a petúniát maguk szaporítják, s ezt a műveletet már januárban elkezdik. Az előző évben összegyűjtött magokat ládákban elvetik, majd nevelik, amíg ki lehet ültetni a növényeket. A muskátlit vásárolják, és ugyanolyan gondossággal ügyelnek rá, mint a petúniára.

Az erkély 10 méter hosszú, és különösen nyáron szinte folyamatosan odasüt a nap, amit a tulajdonosok igyekeznek megfelelően kihasználni. A házaspár egyébként – ahogy korábban megírtuk – korábban Méhkeréken élt kertes házban, és onnan költöztek be Gyulára, az említett belvárosi tömbházba. A virágok szeretetét azonban magukkal hozták, különösen Vargáné Huszák Ildikó, aki a csodabalkon legfőbb kitalálója és gondozója. Két éve például a birodalom egy olyan mesekertté változott, ahol 15 színben pompáztak a virágok.

A balkon azonban nemcsak szép, de praktikus hatásai is vannak. Márciusban, amíg nem nőtték még be a növények, és a hőség sem volt erőteljes, sokat napoztak ott. Miután akkor a koronavírus-járvány miatt nem igazán lehetett kimozdulni, ezért kifejezetten jó szolgálatot tett a különleges környezet. Amikor pedig késő tavaszra, nyárra kialakul az őserdő-érzés, gyakran kiülnek oda vacsorázni, egy-egy baráti beszélgetésre, sörözésre. Az egyik sarok olyanná vált, mint egy kis dzsungel, nem is meglepetés, hogy vendégeik is gyakran kigyönyörködik magukat benne. Varga Tivadarék lakása belül is szép virágos, még ha természetesen a balkonnal nehezen is vetekedhet.