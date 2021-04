Virágba borulnak a terek Békés megyében

Több településen is nagy hangsúlyt fektetnek arra, hogy rendezettek legyenek a közterek, és hogy azokat színes virágokkal díszítsék. Békéscsabán, Gyulán, Orosházán és Sarkadon is dolgoznak a szakemberek.

Békéscsabán is elkezdődtek a tavaszi munkák, és több helyen már pompáznak a tavaly ősszel kiültetett kétnyári növények, főleg árvácskák. Hadabás Ildikó, a városgazdálkodási kft. ügyvezetője elmondta, a nárciszok ugyancsak szépen mutatnak például az első világháborús emlékműnél, illetve a tulipánok is megindultak. Hozzátette, május 31-ig ültetik ki az egynyári növényeket, több mint 1100 négyzetméteren 22 ezer virág kerül ki az ágyásokba, kőedényekbe.

Az immáron a hagyományoknak megfelelően a város különböző részeit összesen ötven virághenger díszíti majd, a pergolákra 18, a kandeláberekre pedig száznál több virágtartót helyeznek ki. A hidak korlátaira virágládák kerülnek.

Ismertette: most a szezonális munkák zajlanak a parkokban, rendezik a területeket, gondozzák a cserjéket, metszik a rózsákat, a minap például a Széchenyi ligetben, a koleradombnál is dolgoztak. A városgazdálkodási kft. felel a fűnyírásért is Békéscsabán: hamarosan megkezdik ezt a munkát is, legelőször az úgynevezett A kategóriába tartozó, azaz a legforgalmasabb területeken, azokon belül is ott, ahol leginkább megindult a fű növekedése.

Szarvas Péter polgármester elmondta, hogy az önkormányzat minden évben nagy hangsúlyt fektet a rendezett lakókörnyezetre. Idén a korábbiaknál is több virág színesíti majd a város közterületeit, valamint újdonságok is várhatók. Most a Szabadság tér nagyobb figyelmet kap, rendbe teszik a régi, leromlott állapotú virágágyás-kazettákat, kerékpártárolókat és padokat. Két újabb ágyást alakítanak ki a Szabadság tér közepén található szigeten, azokba egynyári palánták kerülnek. A megújult Munkácsy híd és más hidak korlátaira egynyári növényekkel teli ládákat helyeznek ki. Hangsúlyozta: az ültetéssel nem fejeződik be a munka, az ágyások rendszeres locsolást, tápoldatozást és gondozást igényelnek, amelyekről szintén gondoskodnak a szakemberek.

Gyulán a hagyományoknak megfelelően hamarosan ismét virágba borulnak a közterületek. Szászné dr. Várkonyi Adrienn, a város főkertésze hírportálunknak elmondta, már tavaly novemberben elkészítették az egynyári növényekkel kapcsolatos terveket, decemberben pedig megtörtént a pályáztatás, megkötötték a szerződést, és meg is rendelték a növényeket.

– A pandémiás helyzettel együtt járó nehézségek ellenére a korábbi évekkel megegyező felületre ültetünk majd ki egynyári növényeket. Az önkormányzat, a városvezetés fontosnak tartja, hogy a Gyula egyik védjegyének számító virágos felületek ne csökkenjenek – tette hozzá a szakember. Összesen 48 ezer tő egynyári virágot szereztek be, illetve 26 virágoszlop is ékesíti majd a várost. A virágok ültetése az időjárás függvényében május első hetétől várható, és előreláthatólag olyan 2-3 hétig fog tartani. Gyulán készülnek a nyári turisztikai szezonra, és a helyiek mellett a városba érkező turistákra is gondolnak a virágosítással.

A városban jelenleg egyébként 17 ezer árvácska díszíti a közterületeket, illetve 9 ezer hagymás tulipán is látható.

A Gyulai Várfürdőben ugyancsak megvalósítják a hagyományos virágosítást. Kun Miklós, a Gyulai Várfürdő Kft. ügyvezető igazgatója lapunknak elmondta, 1-1,5 millió forintot fordítanak egynyári virágok beszerzésére. A fürdő Magyarország egyik legnagyobb zöldterülettel rendelkező strandja, éppen ezért is fordítanak kiemelt figyelmet annak karbantartására, virágosítására.

Sarkadon tavaly szeptember végén ültették ki az árvácskákat, amelyek most tündökölnek városszerte, például az újteleki orvosi rendelőnél, a Kossuth utcában vagy a művelődési központnál. Jelenleg a talaj előkészítése folyik, és ha az idő engedi, május elején 7 ezer egynyári virágot ültetnek ki a városban – mondta dr. Mokán István polgármester, hozzátéve: 34 virághengert, a buszmegállókban 12 balkonládát, a villanyoszlopokra több mint száz muskátlit helyeznek ki.

– A virágok ültetése, gondozása, locsolása a városgazdálkodási iroda feladata – folytatta. Hozzáfűzte, a munkát szakmai tanácsaival és felajánlásaival segíti a pár éve Sarkadért díjjal jutalmazott vállalkozó, Árvai Tibor, de az önkormányzati és egyéb intézmények, valamint a sarkadiak is szépítik, rendezik környezetüket.

Kiemelte,

ennek köszönhető, hogy ha valaki végigmegy nyáron Sarkadon, akkor Békés megye egyik legszebben virágosított településével találkozik.

– A zöldterületek gondozására, a fásításra is nagy hangsúlyt fektetnek – mondta. Fákat ültettek például a Gyulai és a Szalontai úton, az újszülöttek ligetében. A minap pedig arról tárgyalt a városvezető Tokai György vállalkozóval, hogy önkormányzati területeken csemetéket nevelnének, és azokat idővel kiültetnék a közterületekre. Most készítik elő, hogy pontosan hol lenne a faiskola, illetve milyen fajtákat nevelnének.