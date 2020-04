Virágba borul idén is egész Gyomaendrőd

Idén is több tízezer egynyári magot vetnek el és nevelnek fel a Gyomaendrődi­ Start Közfoglalkoztatási­ Program kertészetében. A növények elsősorban a település köztereit díszítik majd, de az elmúlt évekhez hasonlóan a lakosságnak is jut belőlük.

Varjú Róbert, a közfoglalkoztatást szervező iroda vezetője elmondta, a növények kiültetése május elején kezdődik a város korábban kialakított virágágyásaiba. Jelenleg a kertészet fóliáiban – ahol a magról történő szaporítás is történt – fejlődnek, a közfoglalkoztatottak locsolják, kapálják a területet. Hozzátette, idén az egynyáriakból és az évelőkből is akad bőven választék, hiszen ültettek vinkát, begóniát, petúniát, büdöskét, muskátlit, szegfűt, bojtocskát, gazániát, ezüstkét, cellóziát, levendulát és porcsinrózsát is. A fajták kiválasztásánál odafigyeltek az éghajlat változásaira is, ennek megfelelően a nem túl vízigényes és a szélsőséges időjárást jobban tűrő virágokat részesítették előnyben.

Visszatérve a programra elmondta, a közfoglalkoztatottak létszáma változó, 10-15 fő közötti, de a munka folyamatos és eredménye meghatározza Gyomaendrőd arculatát, hiszen a főúton – a fürdőtől kezdve a Dombszögig –, a köztereken, a vasútállomásnál, a könyvtárnál, a hivatal előtt, az ifjúsági lakótelepnél, valamint a posta környékén is az általuk nevelt virágok pompáznak majd a következő hónapokban. Mindemellett költséghatékony és értékteremtő is a településre nézve, hiszen éves szinten a kétnyári virágokkal együtt közel 70 ezer tő növényt állítanak elő, melyeknek értéke hét- és tízmillió forint között mozoghat a piaci ártól függően. A foglalkoztatottak eközben megismerkednek a munkafolyamatokkal, amit a későbbiekben is hasznosítani tudnak.