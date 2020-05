Vezetnek és vizsgáznak a tanulók a megyében

Hétfőn húsz vidéki helyszínen, köztük Békéscsabán is újraindultak a közlekedési vizsgák. Néhány oktató a múlt héten már tartott vezetési órákat, de nagyobb számban csak ezekben a napokban térnek vissza a tanulók a volán mögé.

Május 5-én kaptunk arról tájékoztatást, hogy másnaptól Budapest és Pest megye kivételével újraindulhatnak az országban a közlekedési vizsgák, az utánképzések és a vezetői órák is – mondta el hírportálunknak Baracsi Lajos gyulai gépjármű-szakoktató. Mint elmondta, néhány kollégája már múlt héten meg is kezdte, illetve folytatta a gyakorlati képzést. Az Innovációs és Technológiai Minisztérium a járványügyi veszélyhelyzeti intézkedésekhez igazodva még március 19-i hatállyal függesztette fel a KAV Közlekedési Alkalmassági és Vizsgaközpont Nonprofit Kft. vizsgáztatási és utánképzési tevékenységét, ezzel párhuzamosan szüneteltek a vezetési órák is.

Baracsi Lajos kiemelte, arról is információt kaptak, hogy az első vizsgákat a május 11-i héten, vagyis ezekben a napokban, hétfőtől tartják majd. A szakember hangsúlyozta, értelmezése szerint a szabályozás gátat szab a vizsgaturizmusnak is, vagyis az egyes helyszíneken kizárólag azok tehetnek vizsgát, akik életvitelszerűen is az adott településen, megyében élnek, a budapesti és Pest megyei lakosok ebből a célból ezért nem utazhatnak az ország másik részébe. Baracsi Lajos kérdésünkre elmondta, hétfőn már ő is elkezdte a gyakorlati oktatást.

– A szűk két hónapos kihagyás természetesen érezteti a hatását, de tanulóink örömmel és nagy akarattal vágtak neki az óráknak, és mivel tartottuk a kapcsolatot, végig ez a hozzáállás jellemezte őket – tette hozzá. – Az első mozdulatok érthető módon még nehézkesebbek voltak, de az első nap utáni tapasztalatok egyértelműen azt mutatták, hogy a két óra végére minden olyan jól ment, mint korábban.

A gépjármű-szakoktató kérdésünkre leszögezte, a vezetési órák komoly óvintézkedések mellett zajlanak. A tanulók gumikesztyűt viselnek, az autóban egyszerre csak egy diák tartózkodhat. Amikor valaki kiszáll, a járművet fertőtlenítik, illetve szellőztetik.

Az Innovációs és Technológiai Minisztérium arról tájékoztatta hírportálunkat, hogy hétfőn húsz vidéki helyszínen, köztük Békés megyében közel 100 gyakorlati vizsgázó részvételével indultak újra a közlekedési vizsgák hétfőn. A leendő járművezetők szigorú óvintézkedések mellett, csökkentett létszámban, kizárólag védőfelszerelésben adhattak számot felkészültségükről.

Mosóczi László közlekedéspolitikáért felelős államtitkár elmondta: az első napon az ország 13 megyéjében, 20 vizsgahelyszínen mintegy 340 jelentkező tehetett számítógépes elméleti vizsgát. Ezen felül közel százan ültek személyautóba vagy motorkerékpárra, hogy a gyakorlati feladatok sikeres megoldásával megszerezzék vezetői engedélyüket.