Vezetékekre dőltek fák a viharos szél miatt

Hétfőn délelőtt megyénkbe is megérkezett a viharos szél, melynek ereje ugyan nem közelítette meg a múlt heti lökések erősségét, ám így is komoly gondokat okozott. Néhány napja Békésen tombolt talán leginkább a megyében, és városban most is keletkeztek károk.

Kálmán Tibor polgármestertől megtudtuk, hogy délelőtt a Kölcsey utcában, egy udvarban megdőlt egy fenyőfa az utca és a villanyvezeték irányába. Később, már kora délután Dánfokon fa dőlt egy traktorra. A járműben senki sem tartózkodott, sérülés nem történt. Szintén kora délután a Bartók Béla utcában egy nagy diófa gallya letört és belelógott a villanyvezetékbe. Az egyik iskola előtti sétányon 10-15 méter hosszú, akácjellegű fa dőlt félig a vízbe. A helyzet életet nem veszélyeztetett, viszont a gyalogos forgalmat akadályozhatja. Minden esetben az önkormányzati tűzoltóság járt el. A polgármester hangsúlyozta, folyamatosan figyelik a helyzetet. Dr. Görgényi Ernő, Gyula polgármestere délután Facebook-oldalán hívta fel a figyelmet a vihar veszélyeire. Beszámolt arról is, hogy a Gyulai Közüzemi NKft. munkatársai hétfőn délután két órától készenléti ügyeletben vannak, hogy szükség esetén azonnal be tudjanak avatkozni. Daróczi László, a cég ügyvezető igazgatója arról tájékoztatta hírportálunkat, hogy leginkább egy-két gally letörésénél kellett beavatkozniuk, rendkívüli helyzet nem alakult ki. Velük párhuzamosan az áramszolgáltató is dolgozott a városban korábbi hibák elhárításán. A megyéből több helyről jelezték olvasóink, hogy még a múlt heti vihar miatt nincs vagy akadozik a közvilágítás a környékükön.

