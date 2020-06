Veterán járgányok találkoznak Orosházán

Nagyon várja a régi autók és motorok kedvelőinek tábora kétévente az Orosházi Technikai Sportok Egyesülete szervezésében a nemzetközi találkozót, ahol veterán járműveket vonultatnak fel. Idén ez szervezett formában nem valósulhat meg. De valami lesz. A civil szervezet tagját, a főszervezőt, Pántyéné Horváth Klárát kérdeztük.

– A járvány miatt kellett elhalasztani a programot?

– Idén aktuális, hiszen kétévente szervezzük a veterán járművek nemzetközi találkozóját Orosházán, de a mostani ebben a formában elmarad. A járvány okozta bizonytalanság miatt minden foglalást visszamondtunk, ám ahogy a lazításokról értesültünk, egyre erősödött bennünk a baráti összejövetel iránti igény. Mert a barátok nagyon hiányoznak. Éppen ezért mégis találkozunk csupán egyetlen napra. A hívó szóra sokan visszajeleztek. Amikor hivatalos a program, akkor túrázunk 140-160 kilométert, most csak örömgurulást tervezünk együtt. Szombaton a főtéren is megjelenünk, ennek a részleteit még kidolgozzuk, de az biztos, láthat bennünket a közönség.

– Egyetlen napra, baráti összejövetelre készülnek. Mégis mekkora lesz ez a csapat?

– Anno, amikor elkezdtük a veteránjármű-találkozót szervezni, a 90-es években, az első hívó szóra eljött 114 jármű. Azóta van egy stabil, százas létszám. Most erre a nem hivatalos, baráti találkozóra harmincan biztosan jönnek távolabbról is (még Győrből is érkeznek), és a mi egyesületünk tagjainak a járműveivel leszünk vagy ötvenen.

– Mi a vonzereje egyébként ezeknek a találkozóknak?

– Gyopárosfürdő, a szálloda parkja, a nagy tér az igazi együttlétre alkalmas. Az árnyas ligetes park kiváló helyszíne a nemzetközi találkozóinknak. Ami biztos: 2022-ben szervezzük a következőt.Cs. I.