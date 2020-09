Vételi ajánlatot tettek a szarvasi agrárcégre

Visszavonhatatlan vételi ajánlatot tett a Talentis Agro Zrt. a Szarvasi Agrár Zrt.-t és más leányvállalatokat is magába foglaló Szarvasi Agro Zrt. megvásárlására – adta hírül a Magyar Nemzet.

Kifejtették, az akvizíció szempontjából kulcsfontosságú Szarvasi Agrár Zrt. több, mint 2600 hektáron folytat növénytermesztést, ebből 1075 hektáron biogazdálkodást végez. Főbb tevékenységei közé tartozik a tejhasznú szarvasmarhatartás – 800-as állomány –, a rizs- és szemestermény-feldolgozás, malomipari tevékenység, a tejfeldolgozás és a sajtkészítés. A társaság főként hazai piacokon értékesít, de az EU piacain is megjelennek termékei. Megszerzésével a Talentis Agro gazdálkodásba bevont földterületeinek nagysága meghaladja majd a 45 ezer hektárt, vállalatainak száma 39-re, munkavállalóinak száma pedig 1150-re nő.

A felvásárlásról Makai Szabolcs, a Talentis Agro Zrt. vezérigazgatója kifejtette, társaságaik 2018-as holdingba szervezése óta világos stratégia mentén szervezik felvásárlásaikat, és a mostani bejelentéssel is stratégiai fejlesztéseiket kívánják tovább erősíteni. Magyarországi vezető pozíciójukat, és hatékony európai jelenlétüket korszerű technológiák és digitalizációs megoldások révén tervezik megszerezni. Emlékeztetett, 2019 őszén több mint egy milliárdos sajtüzemet adtak át a Szarvasi Agrár Zrt. örménykúti telephelyén, ahol elsősorban prémium kategóriás, GMO-mentes félkemény és kemény sajtot gyártanak. Tejtermelésben már most is piacvezetők, az akvizícióval pedig a magasabb hozzáadott értéket képviselő feldolgozás felé tettek egy lépést.

Forrás: Magyar Nemzet