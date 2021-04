Vers alapján forgattak filmet az andrássysok

Izgalmas filmet forgatott – megzenésítve Erdős Virág: Én vétkem című versét – egy országos médiaverseny részeként a békéscsabai Andrássy Gyula gimnázium két tanulója, az orosházi Berta Álmos Botond és a mezőberényi Szabó Dorka. A diákokat Barát Tünde készítette fel a megmérettetésre.

Komoly sikert ért el a mozgóképkultúra és médiaismeret OKTV-n, Országos Középiskolai Tanulmányi Versenyen a 11. évfolyamos Berta Álmos Botond, valamint a végzős Szabó Dorka. Álmos a második, Dorka a tizenharmadik helyet szerezte meg.

Az egyik legizgalmasabb feladat az volt, hogy elkészítették Erdős Virág: Én vétkem című versének megzenésített filmváltozatát. A kiírás ráadásul megkövetelte, hogy a feladat megoldásába legalább tíz embert vonjanak be, az egyes sorokat más és más szereplőknek kellett elénekelniük. És ha még ez nem lenne elég, a hangszerkíséretre is gondolniuk kellett, a zenét is nekik kellett megoldaniuk.

Álmos elmondta, a feladat sem volt könnyű, és minderre rátett egy lapáttal, hogy pont akkor állt le az élet és álltak át a középiskolák a digitális oktatásra, amikor elkészült a forgatókönyvvel. Nehéz volt ilyen körülmények között összeszednie tíz embert, ráadásul a fiúk az éneklést nem is igazán vállalták, így főleg lányok szerepelnek a filmben – pedig, mint hangsúlyozta, számára egyáltalán nem volt fontos az énektudás. Mivel nem játszik semmilyen hangszeren, a zenei rész ugyancsak feladta a leckét, ebben egy barátja segített.

A forgatás helyszíne kapcsán a gimnáziumban gondolkodott, mivel vannak izgalmas terek, folyosók. A koronavírus miatt azonban ez nem jöhetett szóba. Végül egyik barátja – aki operatőrként is segített – lakásában vették fel a belső jeleneteket, amelyek a film elejét és végét adják egyfajta keretként. A közbenső részeket pedig a lakás környékén, valamint az Élővíz-csatorna mentén, egy csendesebb részen forgatták. Így a filmben a szereplők eljutnak a lakásból a Körös-partra, majd onnan vissza. A film 65-70 százalékban lett olyan, mint amilyennek megtervezte­.

Dorka ugyanakkor nagyjából azt látta viszont az elkészült videóban, mint amit előzetesen megálmodott. Hozzáfűzte, természetesen igazodni kellett a körülményekhez, ám a helyzet több esetben még jobb megoldásokat is szült, mint amilyet remélt. Egy tükörlabirintusban gondolkodott, amit hat tükör segítségével alakított ki. Bár felhívták a figyelmét, hogy a tükrök trükkösek, sikerült úgy beállítani azokat, hogy csak az látszódjon, aminek látszódnia kell, és hogy például a felvevő kamera ne kerüljön bele az alkotásba. A forgatás ezt követően gyorsan lezajlott.

A film főszereplője egy táncosnő volt, a mellékszereplői pedig az énekesek. A verset feldolgozva arra jutott, hogy a videó lényege az lesz: a táncosnő és az énekesek is ki szeretnének szabadulni a labirintusból. Előbbinek nem, utóbbiaknak viszont mindez össze is jön. A szereplőket úgy válogatta össze, hogy legyenek lányok és fiúk, fiatalok és idősek egyaránt, ám ebbe is beleszólt a járvány.