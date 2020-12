Véradásra buzdítottak a Bamako rali versenyzői Békéscsabán

A következő Budapest–Bamako ralin két társával együtt a békéscsabai óvodapedagógus, Botyánszki Bence is részt vesz.

A trió a felkészülés mellett jótékonykodik: a napokban Békéscsabán buzdítottak véradásra, mely eredményeképpen több mint száz élet megmentéséhez járultak hozzá. Mindezt pedig Szegeden és Szolnokon is folytatják.

– A srácokkal még szeptemberben vettünk részt a Budapest-Makó futamon, ahol a két település között földúton kellett végigmenni.

Előtte azonban biztonsági okokból meg kellett adnunk a vércsoportunkat, és ekkor derült ki, hogy mindhármunknak nulla pozitív a vércsoportja. Ennek hatására gondolkodtunk el azon, hogy szervezzünk egy jótékonysági véradást, és mivel három különböző városból származunk, ezért úgy döntöttünk, hogy szülővárosomban Békéscsabán kezdünk, majd a csapat többi tagjának településeire is ellátogattunk. Azaz Szegeden és Szolnokon folytatódik a véradás – mesélt a kezdeményezésről Botyánszki Bence.

Végül is Békéscsabán december 3-án hét óra alatt, összesen negyvenen nyújtották a karjukat, azaz nagyságrendileg tizennyolc liter vér gyűlt össze a rendezvény alatt.

– Ezt a negyven embert fel kell szorozni hárommal, ugyanis egy ember, egy véradással három ember életét képes megmenteni, így lényegében a békéscsabai véradással 120 embernek tudtunk lehetőséget adni egy egészségesebb életre – emelte ki a kalandor.

A trió a véradóknak egy élményautózást szánt, így aki lefotózkodott a véradóállomás előtt leparkolt terepjárójukkal az a későbbiekben egy sorsoláson vesz részt. Akire rámosolyog a szerencse, az egy közös terepautózásra számíthat a csapattagokkal, jövő tavasszal.

– Továbbá mivel december 6-a előtt álltunk, ezért az egyik csabai támogatónk felajánlásának köszönhetően negyven mikuláscsomagot osztottunk ki a véradóknak. Volt egy adományozásunk is, egy másik támogatónktól kaptunk két új tabletet, így aztán – a digitális oktatást is támogatandó – két családnak tudtunk ezzel örömet okozni az ünnepek előtt. A támogató kérésének megfelelően két család, illetve a gyermekek kaptak egy-egy tabletet. Ezeket is az itteni, csabai véradás alatt sikerült átadni nekik – részletezte Botyánszki Bence.

A véradáshoz csatlakozott Bai Tamás is, aki az idei Bamako-t motorral vitte végig.

– Azt mondta szívesen csatlakozna hozzánk, úgyhogy elhozta bemutatni azt a motort, amivel teljesítette a Bamako-t – árulta el Bence.

