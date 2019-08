Véradások Békés megyében augusztus 12–18. között

A következő napokban az alábbi helyeken adhat vért:

Dévaványa, Civil Ház (Kossuth út 11) augusztus 12. 08:00 – 12:00

Gyula, Transzfúziós Osztály (Semmelweis u. 1.) augusztus 12. 08:00 – 16:00

Végegyháza, Barangoló Közösségi Ház (Széchenyi utca 7./B.) augusztus 12. 08:00 – 11:00

Kisdombegyház, Művelődési Ház (Kossuth u. 83.) augusztus 13. 08:00 – 10:00

Orosháza, Transzfúziós Osztály (Könd utca 59.) augusztus 13. 08:00 – 12:00

Zsadány, Művelődési Ház (Béke u. 88.) augusztus 13. 08:30 – 11:30

Kevermes, Művelődési Ház (Battonyai út 2.) augusztus 13. 11:00 – 13:00

Körösladány, Művelődési Ház (Petőfi tér 2.) augusztus 14. 08:00 – 12:00

Magyarbánhegyes, Tornaterem (Jókai út 21) augusztus 15. 08:00 – 12:00

Orosháza, Transzfúziós Osztály (Könd utca 59.) augusztus 15. 08:00 – 12:00

Füzesgyarmat, Gara Hotel (Kossuth u. 92.) augusztus 15. 08:00 – 12:00

Gyula, Transzfúziós Osztály (Semmelweis u. 1.) augusztus 16. 08:00 – 12:00

Állandó véradási lehetőség:

Békéscsabai Területi Vérellátó

5600 Békéscsaba, Gyulai u. 20.Telefon: +36 66 441 075

Véradási időpontok:

Hétfő: 8.00-18.00

Kedd: 8.00-16.00

Szerda: 8.00-14.00

Csütörtök: 8.00-18.00

Péntek: 8.00-12.00

Megközelíthetőség és parkolás: Vérellátónk a kórház mellett található. Gépkocsival érkező véradóink parkolhatnak a mellettünk lévő ingyenes parkolóban (a főbejárati lépcsőnk melletti Pipi-pont büfénél van a közlekedési lámpával ellátott parkoló-bejárat). A vasútállomásról, vagy a mellette lévő buszpályaudvarról a 8, 8A és a 20 –as helyi buszjáratokkal, valamint a Dobozi távolsági autóbuszokkal lehet hozzánk eljutni.

Véradásra jelentkezhet, aki elmúlt 18 éves, de még nincs 65 (első véradók esetén a felső korhatár 60 év), testsúlya eléri az 50 kg-ot és egészségesnek érzi magát. Véradáshoz hozza magával a személyazonosító igazolványát, lakcím és TB-kártyáját.

Tudta?

„Neked egy óra, három embernek az élet” elnevezésű kampányt indított idén nyáron a Magyar Vöröskereszt és az Országos Vérellátó Szolgálat július 1.- szeptember 1. között. A nyári hónapokban is felhívják a figyelmet az önkéntes véradás fontosságára, hiszen ilyenkor is szükség van a megfelelő mennyiségű vér biztosítására a rászoruló betegek számára. Azok, akik vért adnak, egy személyes köszönőkártyát kapnak, amelyen egy egyedi kód is található. A kódot a www.voroskereszt.hu/veradasnyar oldalon tölthetik fel a véradók. A feltöltők között értékes nyeremények kerülnek kisorsolásra.

Véradásokról: www.ovsz.hu; www.voroskereszt.hu, www.veradas.hu

Országos Vérellátó Szolgálat