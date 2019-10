Vélemények az M44-ről

Olvassa el, hogy mit várnak megyénk politikusai és cégvezetői, vállalkozói az új gyorsforgalmi úttól.

Kása István Zoltán, a Marzek Kner Packaging Kft. ügyvezető igazgatója

Társaságunk számára azért is nagyon jelentős az M44-es gyorsforgalmi út, illetve a Tiszakürt-Kondoros szakasz elkészülte, mivel így a békéscsabai gyár a külföldi partnerek számára is elérhetőbbé válik. Logisztikai szempontból is fontos az új út a vállalatunknak, mivel így biztonságosabban tudjuk a szállítmányainkat célba juttatni, ami szintén nagyon fontos kritérium. Mindezek mellett az sem mellékes, hogy kollégáink utazásai lerövidülnek, és talán a munkaerő-áramlás irányát is sikerülhet néhány esetben megfordítani. Sokat jelent a beruházás.

Daka Zsolt, a Gyulahús Kft. ügyvezető igazgatója

Az M44-esnek köszönhetően javul társaságunk megközelíthetősége. A hűtőház kapcsán bértárolás-szolgáltatást, fagyasztott termékek tárolását is vállaljuk, amivel többen azért nem éltek eddig, mert időben és térben is nehéz volt eljutni hozzánk.

Emellett termékeinknek több partnerünkhöz időkapura kell megérkeznie, a fejlesztés a szállítási időt is kiszámíthatóbbá teszi. Cégvezetőként gyakran járok tárgyalni Budapestre, és kollégáim is ezt teszik, személy szerint ezért is örülök a Tiszakürt-Kondoros szakasz átadásának, s persze nagyon várjuk az M44-es teljes elkészültét.

Nagy Mihály László, a VOSZ megyei elnöke

Az M44-es épülése elsősorban lehetőséget jelent a megye számára. A 90-es években Alsónémediben dolgoztam egy nagyobb lánc logisztikai központjában, és személyesen is érezhettem, hogy az M5-ös építésével párhuzamosan miként gyorsultak fel az infrastrukturális fejlesztések. Másod- és harmadlagos beszállítói projektek is kezdődtek az autópálya környékén. Bízom benne, hogy nálunk ugyanez lesz érezhető, és az Airbus-on kívül érkeznek egyéb cégek a megyébe. Abban reménykedem, hogy ha a következő szakaszok rövid határidőn belül elkészülnek, akkor az említett kedvező változások elindulnak Békés megyében is.

Kun Miklós, a Gyulai Várfürdő Kft. ügyvezető igazgatója

A turizmus területén is előrelépést hozhat a fejlesztés. Az M44-es elkészültével párhuzamosan a vendégszám 10 százalékos növekedésével számolunk. Egyébként az Erkel Hotel is hasonló változást prognosztizál, amint elkészül az M44-es Kecskeméttől Békéscsabáig. Természetesen a kedvező hatások nem csak a Várfürdőben, de az egész várost illetően érezhetőek lesznek. A vendégéjszakák számában is előrelépés várható. Természetesen van egy átfutási idő, amíg a lehetőség tudatosul. Látogatóink kétharmada egyébként törzsvendég, húsz százalékuk több, mint ötször járt már nálunk, bízunk abban, hogy ők elviszik a kedvező változás hírét.

Dr. Orosz Tivadar, a Békés Megyei Kereskedelmi- és Iparkamara elnöke

Az M44-es út végleges átadásával a nemzetközi szállítási kapcsolatok erősödésére lehet számítani, megyénk elérhetőbb lesz, és egy szélesebb régió gazdasági, árukapcsolati keringésébe is becsatlakozik. Azt reméljük, hogy a Békés megyei gazdaság fejlődéséhez, egy nagyon jó alapot képez az út. Rövidtávon ugyan kevésbé fog érvényesülni ez a hatás, mivel kezdetben elsősorban a személyszállításnál érződnek majd az út pozitívumai: a gyorsforgalmi átadása után gyorsabban, kényelmesebben biztonságosabban és takarékosabban közlekedhetünk.

A gazdaságra akkor lesz igazán nagy hatással az út, ha az áruszállítás is átterelődik rá. Ez viszonylag lassabban szokott megtörténni, legalábbis a tapasztalatok ezt mutatják. A szállítók ugyanis kezdetben a megszokott, régi utakat használják, főként, ha azokkal szemben az M44 fizetős lesz. Romániai viszonylatban mindenképp erősödni fog a szállítás az út elkészülte után, és nagyon sok külföldi szállító megjelenése várható az autóúton. Jó, ha bevételünk is származik ebből, hiszen ez a forrás további útépítésekhez, és a meglévők javításához is alapot biztosít. A gyorsforgalmi jelentősége még tovább növekedne, ha az M44-es folytatásaként, vagy azzal párhuzamosan a rosszabb állapotú utak felújítása, rendbetétele is megtörténne.

Dr. Kovács József országgyűlési képviselő

Nagyon örülünk, hogy ezt a régen várt és megyénk szempontjából lényeges beruházást átadhattuk a közlekedőknek. Mindenki számára, így a Gyulán és a környező településen élők számára, illetve számos város, illetve község lakóinak könnyebbé válik a főváros megközelítése. Az elkészült 62 kilométeres szakaszon biztonságosabb lesz a közlekedés, lerövidül az utazási idő. Természetesen bízunk abban, hogy a beruházás hozzájárul majd megyénk fejlődéséhez, reményeink szerint lehetőséget kapunk arra, hogy újabb munkahely-teremtő befektetések érkezzenek hozzánk, és így javuljon az emberek élete is.

Zalai Mihály, a megyei közgyűlés elnöke

Az M44-es gyorsforgalmi út fejlesztésével szélesebbre nyílik Békés megye nyugati kapuja. Valóban nem periférián, hanem a Kárpát-medence közepén vagyunk, ezért is fontos, hogy Budapest és Nyugat-Magyarország felé felgyorsuljon a közlekedés – akár a szállítmányozás, akár a személyközlekedés terén. Mintegy két hete mi is végigkerékpározhattuk az utat, ami kiváló minőségben készült el. Akkor és azóta is örömöt látok az emberek arcán, ha a fejlesztés szóba kerül. A várakozást pedig jól mutatja, hogy több településen megállítottak az utcán, hogy megkérdezzék, mikor használhatják a szakaszt, mikor közlekedhetnek rajta.

Szarvas Péter, Békéscsaba polgármestere

Ahogy többen is elmondták, valóban egy álom vált valóra. Számos előnye van az M44-es elkészült és készülő szakaszainak. Csökken a baleseti kockázat, mérséklődnek a káros környezeti hatások. Rövidebb úton és rövidebb idő alatt érhetjük el a fővárost. Erősödhet a megye gazdasági ereje. Az M44-es építésével kézzel foghatvá vált, hogy növekszik az érdeklődés a térség iránt. Mindent egybe véve a fejlesztés erősíti a megyeszékhely népesség-megtartó erejét. Egy biztató jövő képe körvonalazódik, amelynek részeként az új úton könnyebben érünk haza, és térségünket is könnyebben közelíthetik meg mások.

Babák Mihály, Szarvas polgármestere

A könnyebb elérhetőséggel nő a térség tőkevonzó képessége, ennek eredményeképpen több pénz áramolhat Békés megyébe. Ugyanakkor még nincs még vége a fejlesztésnek, hiszen szeretnénk például elérni/kérni a gyorsúthoz csatlakozó utak állapotának javítását.

– Hiába közelíthető meg Békés megye most már valamelyest gyorsabban – amennyiben elkészül a Bács-Kiskun megyei szakasz is – de ott van még az orosházi, szentesi, gyomaendrődi és mezőberényi út, valamint a szarvasi átkelési szakasz is, melyeket fel kell újítani. Azt gondolom a megyében kevés a körforgalom, ami viszont sokkal biztonságosabbá tehetné a közlekedést.

Ribárszki Péter, Kondoros polgármestere

M44-es átadása városunk lakóinak életminőségét javítja. Mégpedig azért, mert elkerüli a települést, és a 44-esen nagyságrendileg csökkennek a zaj- és környezeti ártalmak, hiszen az autós, a tranzit- és kamionforgalom átterelődik az M44-re. Közlekedésbiztonság szempontjából is jelentős javulást jelent az új gyorsforgalmi út, ugyanis a 44-esen a nagy forgalom miatt nehéz volt az átkelés, az út ugyanis lényegében a város közepén halad végig.

Reményeink szerint Kondoros és más települések is profitálhatnak abból, hogy az M44-es révén bekerülnek az országos gyorsforgalmi úthálózatba.

Dr. Görgényi Ernő, Gyula város polgármestere

Az Airbus gyulai beruházása szempontjából sorsfordító volt az M44-es beruházás elkezdése. Korábban is tárgyaltunk lehetséges befektetőkkel, s bár a helyi feltételek megfeleltek, nem jött létre a megállapodás, mert messze voltunk a legközelebbi autópályától, gyorsforgalmi úttól. Az Airbus-szal folytatott tárgyalások során jelentős kérdés volt, hogy mikorra készül el az M44-es. Mire a gyár felépül, a gyorsforgalmi út elkészül Békéscsabáig. A turizmus szempontjából is fontos a fejlesztés, a konferenciaturizmus és a hosszú hétvégés vendégek számának növekedését várjuk.