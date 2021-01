Vegyszerek nélkül gyárt a szarvasi cég

A tökmagolaj, valamint a héj nélküli sós tökmag a slágerterméke a szarvasi Agroselect Kft.-nek, amely családi vállalkozás formájában működik. Feltörekvő­ben van továbbá hidegen sajtolt napraforgóolajuk, de nagy a kereslet vetőmagjaikra is. A cég életéről ügyvezetője, Molnár Etele számolt be hírportálunknak.

Molnár Etele a cég történetéről elmondta, 1994 márciusában vált ki a szentesi vetőmagvállalatból az a kutatócsoport, amely megvásárolta az úgynevezett szarvasi Elefánt tanyát, ami egy egykori gazdálkodó családnak volt telephelye, rajta egy kúria jellegű épület állt. Dr. Kovács Gáborék egy családi vállalkozást indítottak be a helyszínen, ahol kutatással és növénynemesítéssel foglalkoztak. Fő tevékenységük a kukorica, szója, lucerna és az olajtök nemesítése volt.

Családjával 2014 elején vásárolták meg az Agroselect Növénynemesítő és Forgalmazó Kft.-t, amit jelenleg testvérével, Molnár Örssel vezetnek ketten, édesapjuk, Molnár György pedig szaktanácsadóként támogatja őket. Molnár Etele elmondta, a cég átvétele után az első dolguk a racionalizálás volt, hiszen a ’90-es éveknek megfelelő technológiai rend volt még érvényben, amin módosítani akartak.

Modernizálták továbbá a vetőmag-feldolgozó gépeket, ezzel egyszerűsítve a feldolgozási folyamatot is. Hozzátette, az ilyen típusú fejlesztések folyamatosak náluk,

az elmúlt napokban például a több mint 20 éves targoncáikat cserélték le korszerűbbekre,

melyek már súlyt mérnek, oldalmozgatásosak, fogyasztásuk, zaj- és károsanyag-kibocsátásuk pedig csökkentett. Itt kiemelte, a konténeres tárolási rendszerükben – ezeket mozgatják a targoncák – nagyon fontos számukra a keveredésmentesség.

Az ügyvezetőtől megtudtuk, jelenleg öt főt foglalkoztatnak, ennyi az állandó létszámuk is, illetve ma már saját könyvelőirodájuk van.

A gyártásról elmondta, előállítanak vetőmagokat a gabonanövényekből, a lucernából és a héj nélküli olajtökből, illetve 2018-ban vásároltak egy hideg- és egy melegprést, 2019-ben pedig egy pirítót is, amikkel az olajtök- és napraforgómagokat, valamint a repcét dolgozzák fel. Készül náluk finom olaj mindegyikből, valamint héj nélküli sós, natúr és csilis tökmag. Mindezeket saját maguk csomagolják – egyelőre kézműves módszerrel – és értékesítik is. Majd a préselésre visszatérve hozzátette, abból inkább a hideget részesítik előnyben, mert annak alkalmazásával marad meg több értékes tápanyag az olajban.

A jövőbeni tervekről Molnár Etele elárulta,

kínálatukba szeretnék felvenni a tökmagkrémet és gluténmentes tökmaglisztet is, ezzel még inkább támogatva a reformtáplálkozást és az egészséges életmódot.

Hozzátette, a ma még kézzel működő csomagolást is szeretnék gépiesíteni a hatékonyság érdekében, illetve fokozatosan tesznek a környezetvédelemért is az energiahatékonysággal. Utóbbi érdekében napelemrendszert szerelnek fel, valamint az izzókat is cserélték ledesre, korszerűsítik épületeiket és tárolókapacitást növelnek a fölösleges anyagmozgatás kiküszöbölésére. Termékeik internetes értékesítésére webáruházzal készülnek az év második felében.

Végül hangsúlyozta, saját maguk által gyártott termékeikre, abból is főként a tökmagolajra és a sós pirított tökmagra a legbüszkébbek, vetőmagoknál pedig a lucernára és az olajtökre. Továbbá arra, hogy mindent saját területükön termelnek meg, illetve dolgoznak fel a magoktól kezdve a kész termékekig. Felügyelik tehát a termelési láncot, ezzel garantálva a minőséget. Kiemelte még a vegyszermentességet, aminek látványossága főként a hidegen préselt napraforgóolajuknál mutatkozik meg, hiszen illata, színe és íze is merőben más, mint az eddig megszokottak.