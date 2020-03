Vegyszer nélkül is bőségesen terem Kovács Mihály kertje

Dinnye, ami karácsonyra érik be, hagyma, amelynél az elduggatott többszörösét kapjuk. A régi ős- és tájhonos növények nem igényeltek olyan gondos gazdálkodást, mint a maiak. Egyre többen gondolják azt, hogy jó lenne visszatérni ezen fajták termesztésére, főleg a kiskertekben, háztáji gazdaságokban.

Azonban ezekhez a vetőmagvakhoz, szaporítóanyagokhoz már nem könnyű hozzájutni, de vannak olyan elhivatott emberek, akik még őriznek ilyen kincseket. A megyeszékhelyen közéjük tartozik Kovács Mihály is, aki folyamatosan részt vesz olyan programokon, mint az Élőfalu találkozó, ahol az ilyen növényeket ismertetik meg az érdeklődőkkel. Az egyik múltbéli találkozó Tápiószelén volt. A település ad otthont annak az agrobotanikai központnak, ahol az összes szántóföldi és kertészeti növény egy helyen megtalálható. Ám egy időben, mikor veszélybe került a génbank léte, többekkel együtt Kovács Mihály kezébe is nyomtak jó pár magot, hogy mentse, ami menthető. A férfi azóta foglalkozik az ős- és tájhonos növények termesztésével.

– Elsősorban búza-, rozs- és árpavetőmagokat kaptam. A kertemben is megtalálható növények egy része onnan van. Végül is az intézet megmenekült, sőt vadnövényekkel és gyümölcsökkel is kibővült a tárháza. Innen kértem további magokat. A többi nálam nevelkedő növény pedig magcsereberéből származik. Hozzánk legközelebb Szegeden szokott ilyen börze lenni – árulta el a férfi.

Tiszavidéki és tönkölybúza, valamint olyan botanikai ritkaság, mint a kecskebúza is megterem Kovács Mihály kertjében, aki további érdekességekről is beszélt még. Ezek közé tartozik a hógolyó, amely egy sárgadinnyefajta, és az a különlegessége, hogy szedéskor nem ehető még, ugyanis karácsonyra érik be. Ennek magja ugyan nincs készleten nála, de a festő csüllengből van pár példány. E növénynek egykor azért volt nagy jelentősége, mert indigót tartalmaz. Így, bár körülményes eljárás során, de az abból kivont anyaggal tudták egykor a textileket színezni. De ott van még a kaporra hasonlító fogpiszkálófű is, amelyet nevéhez hűen, a régi arab világban, fogközök tisztítására használtak.

– Elsősorban kerti és szántóföldi növényekkel foglalkozom, de közel húszféle gyógynövényem is van. Úgy mint pemetefű, mezei kakukkfű, orvosi zsálya, citromfű, boldogasszony tenyere, édeskömény vagy éppen fekete nadálytő. Emellett van torma, mungóbab, hajdina, csicseriborsó, szója, valamint a jól bevált, lila színű, kifli formájú, hódmezővásárhelyi cigánykrumpli, melyet azért is szeretek, mert nem „aprósodik el” és sokat terem – fogalmazott Kovács Mihály.

Elárulta, az egyik nagy kedvence a csokros és sarjhagyma. Míg előbbi jó tulajdonsága, hogy egy dugványból akár két, három csokor hagyma is kifejlődik, addig utóbbinak az, hogy miután a felét eltávolítjuk, újra kinő. De medgyesegyházi születésűként preferálja a ma már nem kapható Marsovszki dinnyét is. Ennek a régi elfeledett fajtának vékony volt a héja, édes és lédús a húsa, valamint vegyszer és fólia nélkül, fészekbe vetve termett.