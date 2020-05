Véghajrájához érkezett az egységes kérelmek benyújtása

Még most sem késő benyújtani az egységes kérelmeket, ugyanis szankciómentesen május 15-éig lehet ezeket beadni – hívta fel a mezőgazdaság szereplőinek figyelmét Magyarné dr. Knap Diána, a Békés Megyei Kormányhivatal főosztályvezetője. Az említett határidőt elmulasztó gazdálkodók sem esnek el teljesen az idei támogatástól.

A főosztályvezető kiemelte, az egységes kérelmek benyújtásának legvégső határideje június 9-e. Ennek a határidőnek az elmulasztása viszont valamennyi jogcímen igényelhető támogatás esetében jogvesztő. Tehát az esetlegesen később benyújtott kérelmek befogadását a Magyar Államkincstár visszautasítja. A május 15-e után benyújtott kérelmek esetében a Kincstár munkanaponként egy százalék késedelmi szankciót alkalmaz.

– Fontos tudni, hogy módosult a méhészeti támogatásokról szóló rendelet – hangsúlyozta Magyarné dr. Knap Diána. – Ennek megfelelően a méhészek május 31-éig nyújthatják be a varroa atka elleni védekezés támogatása iránti kifizetési kérelmeiket. Mégpedig ügyfélkapus bejelentkezést követően a Magyar Államkincstár űrlapkitöltő felületén. Mivel a benyújtási határidő utolsó napja munkaszüneti napra esik, ezért a kérelmeket még a következő munkanapon, azaz június 2-án is be lehet nyújtani. A támogatás igénylésének alapvető feltétele, hogy a méhész az Országos Magyar Méhészeti Egyesület (OMME) tagja legyen. Támogatás kizárólag a legkésőbb idén január 21-éig bejelentett, a Tenyészet Információs Rendszerben (TIR) nyilvántartásba vett, és a kifizetési kérelem benyújtásának napján is a méhész tulajdonában álló méhcsaládok után igényelhető.

Lényeges változás, hogy a koronavírus-járvány miatt elrendelt veszélyhelyzet ideje alatt az agrártámogatási eljárásokban benyújtandó iratok papíralapú vagy – az ügyfélkapus azonosítást követően – elektronikus másolatban is beadhatók.