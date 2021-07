Véget ért a munka, megújult a megyei könyvtár

Ugyan apró simítások még hátravannak, már véget ért Békéscsabán a megyei könyvtár épületének korszerűsítése, valamint környezetének felújítása. Rakonczás Szilvia igazgató elmondta, érződnek a modernizálás jótékony hatásai, és fontos, hogy megőrizte egyedi megjelenését az épület. A látogatók óvatosan, de kezdenek visszatérni a járványt követően a bibliotékába.

A városfejlesztési nonprofit kft. ügyvezetője, dr. Sódar Anita elmondta, két fejlesztés is érintette a megyei könyvtárat a közelmúltban: a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretében rendbe tették az épületet, a környezetét pedig a Modern Városok Program részeként újjávarázsolták.

A felújítás több mint félmilliárd forintot tett ki, 393 millió érkezett támogatásként, az önkormányzat pedig 110 milliót vállalt saját forrásból, hogy megvalósulhasson a beruházás. A magastetős épületrész és az 1895-ben hozzáépített épületrész esetében csaknem 1900 négyzetméteren szigetelték a homlokzatot, 340 négyzetméteren a födémet. A földszinten és az első emeleten 127 fa- és alumínium szerkezetű nyílászárót cseréltek ki vagy korszerűsítettek. Átalakították a központi fűtési-hűtési rendszert, valamint 190 napelemet telepítettek.

A megyei könyvtár és a Csabagyöngye Kulturális Központ környezetét 280 millió forintból újították meg. Parkolókat alakítottak ki a Derkovits soron, növényeket telepítettek, zöldítettek, a teljes közlekedési felület megújult. Térfigyelő kamerákat szereltek fel, így mind a Kossuth Ház, mind a Derkovits sor felől belátható a két épület közötti rész, ahol megszületett a Csabai hírességek sétánya a feliratozott térköveknek köszönhetően. Egyedi utcabútorokat, úgynevezett zigzag padokat helyeztek ki, a tájékozódást pedig a Munkácsy-negyed arculatához igazodó információs felületek segítik.

A bibliotéka belső udvarát 38 millió forintból varázsolták újjá, cserélték a térköves burkolatot, egyedi utcabútorokat, valamint játékokat helyeztek ki.

Véget értek a nagyjából másfél éve kezdődött munkálatok, apróbb, a műszaki átadás-átvételi eljáráshoz kapcsolódó korrekciók vannak csupán hátra – mondta Rakonczás Szilvia igazgató. Hangsúlyozta, az átalakított, megújított fűtési-hűtési rendszer kiválóan működik, erről immár tapasztalataik is vannak, mint ahogy arról is, hogy a nyílászárók remekül zárnak, a szúnyoghálók hatékonyan működnek. Bíznak abban, hogy az energetikai korszerűsítésnek és benne a napelemeknek köszönhetően faraghatnak az üzemeltetési költségeken. Fontosnak nevezte, hogy az épület a homlokzat szigetelése ellenére is megőrizte egyedi vonásait, és megosztotta, miszerint a feliratok is visszakerülnek a bejáratokhoz. Kiemelte, a megyei bibliotéka épületének és környezetének korszerűsítésével párhuzamosan megújították a mezőmegyeri fiókkönyvtár bútorzatát, amit hamarosan megtesznek a jaminai fiókkönyvtár esetében is.