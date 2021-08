Végéhez közeledik a „Vad Viharsarok” készítése

Befejeződött a Vad Viharsarok című Békés megyei vadászfilm forgatása csütörtökön a szabadkígyósi kastély parkjában. Az alkotást a gasztronómiai rész különleges, egyedi keretbe foglalja majd.

Ezt ne hagyja ki! Sikeres a gazdasági újraindulás

– Csütörtökön leforgattuk az utolsó snittet a Vad Viharsarok című munkánkhoz. Ez egy gasztronómiai jelenet, ami tulajdonképpen keretbe foglalja majd a filmet – nyilatkozta lapunknak Major Gyula. A rendező-operatőr elmondta, hogy az alkotás az őzburger elkészítésével kezdődik, és az ételkülönlegesség tányérokra kerülésével fejeződik majd be. – Most nem a hagyományos őzpörköltet akartuk bemutatni, hanem egy jófajta darált húsból kiválóan fűszerezett húspogácsa, illetve nagyon finom őzburger elkészítésére kértük meg Prohászka Béla olimpiai aranyérmes, Venesz-díjas mesterszakácsot­.

Munkájukkal kapcsolatban Major Gyula elmondta, a film 52 perces lesz, és a Vadászati és Természeti Világkiállításhoz kapcsolódva mutatják be. – Valóban az utolsó fázisában vagyunk a munkának. A „Vad Viharsarok” hangja pedig a nagyszerű orgánumú Tomanek Gábor színművész lesz. A közel egy órában bemutatjuk a megye természeti és vadászati értékeit, valamint a vadgazdálkodást is. Több kiváló Békés megyei vadásztársaság is szerepel a filmben, illetve szakmai együttműködésével a Békés Megyei Vadászkamara is segítette az alkotás létrejöttét.

Major Gyulától megtudtuk, hogy a forgatások több mint két éve, 2019-ben kezdődtek. – Azért volt szükség ilyen hosszú időre, hosszú terminusra, mert évszakok mentén haladtunk, tavasztól tavaszig egy évet ölel fel a film. Felbukkannak Békés megye természeti értékei a tavaszi, nyári, őszi és téli időszakban. A címben a vad és a vihar különleges kettősséget, egyedi együttállást kölcsönöz mindennek. – Bízom benne, hogy sikerül bemutatnunk, milyen szép tájon élünk, s milyen különleges vadállománnyal rendelkezünk.

A rendező felvetésünkre kifejtette, a legnehezebb feladatot a téli képek, a téli jelenetek forgatása jelentette. – Gyakorlatilag harmadik éve nem igazán volt valódi havas tél a megyében. Egy hétfői napon reggel 8 órakor lehullott hó, rögtön telefonálni kezdtem, hogy akkor azonnal rögzítsük a vadetetés folyamatát, ami a pósteleki erdőben meg is történt. A hó másnap reggelre el is olvadt. Major Gyulától megtudtuk, hogy a filmet az M5 vetíti majd le, illetve a világkiállításon is folyamatosan megtekinthető lesz.

Prohászka Béla olimpiai aranyérmes, Venesz-díjas mesterszakács az őzburgerhez füstölt szalonnát, finomra vágott vöröshagymát, kakukkfüvet, rozmaringot és egy kis szódabikarbónát is felhasznált. Mindezt jól összegyúrta, kiformázta, majd faszénen kisütötte, olyan módon, hogy a fára boros hordó darabok is kerültek. Ez utóbbiak különlegesen intenzív illatot adtak a húspogácsának. A burgerzsemlét megpirította, illetve majonézes, ketchupos, bazsalikomos, fokhagymás szószt készített a fogáshoz. A burgerbe emellett lila hagyma, paprika, jégsaláta, madársaláta, paradicsom került.