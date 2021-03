Védőoltás: Gyulán és Csabán is segítenek a regisztrációban

A lehetőséget dr. Görgényi Ernő polgármester kezdeményezésére hívták életre a közelmúltban Gyulán. A városvezető a kérdéssel kapcsolatos Facebook-posztjában kiemelte, több jelzés érkezett hozzá, például elsők között Szabó Károly önkormányzati képviselőtől, hogy vannak olyan – jellemzően időskorú – polgárok, akik önállóan nem tudnak regisztrálni, és nincs ehhez segítségük.

– Az érintetteknek azzal segítünk, hogy kistérségi szociális intézményünk munkatársai közreműködnek az oltási regisztrációban – fogalmazott. – Aki tehát önállóan nem tud valamiért jelentkezni az oltásra, az keresheti a szociális munkatársakat akár telefonon, akár személyesen. A polgármester arra kért mindenkit, hogy akinek nem ellenjavallt, regisztráljon és oltakozzon. Dr. Görgényi Ernő közzé is tette mind a tíz intézmény címét, telefonos elérhetőségét, ahol segítenek a regisztrációban, illetve azok elérhetőségeit más helyeken is megjelentették.

– Természetesnek tartottuk, hogy a kezdeményezés mellé állunk, hiszen nagyon fontos ügyről van szó – nyilatkozta lapunknak Kiss Szabolcs, a Gyulai Kistérség Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézménye intézményvezetője. – Tíz intézményünket, döntően a helyi idősek klubjait, de egy-egy nappali központot, nappali otthont, valamint a család- és gyermekjóléti központot jelöltük ki, ahol segítséget nyújtunk a hozzánk fordulóknak. Aki rendelkezik e-mail címmel, vagy internetes eléréssel, annak segítenek az elektronikus regisztrációban, az adatokat, illetve a jelszót minden esetben az idősek adják meg, azokat csak ők látják. A levélben történő regisztrációban ugyancsak segítenek, mégpedig hasonló módon. A két lehetőséghez eddig nagyjából fele-fele arányban kértek segítséget.

– Eddig negyvenen fordultak már hozzánk, a legtöbben Gyulaváriban, illetve Máriafalván tették ezt meg – mondta el Kiss Szabolcs. – Valamennyien személyesen mentek be az érintett intézményekbe, természetesen a járványügyi szabályok betartása mellett végeztük a segítségnyújtást minden esetben.

Sokan felkeresik a megyei civil központot is

A Békés Megyei Civil Közösségi Szolgáltató Központot is sokan keresték már az elmúlt napokban, hogy segítséget kérjenek az oltásra való regisztrációhoz – nyilatkozta hírportálunknak Schriffertné Lócskai Henriett, az intézményt működtető Egyensúly AE Egyesület elnöke. Mint megírtuk, a múlt hét második fele óta él ez a lehetőség náluk, és már az első tapasztalatok is megmutatták, hogy az idősek közül többeknek is tényleg nagy szükségük van arra, hogy valaki közreműködjön a jelentkezésben. Az elektronikus és a levél útján történő regisztráció miatt egyaránt fordultak már hozzájuk. Több alkalommal e-mail címet is készítettek az idősek számára, majd megtörtént a jelentkezés. Akadt, aki személyesen ment be a központ Bankó András utcai telephelyére, de voltak, akik telefonon kérték a segítséget.

– Én azt javaslom, amennyiben a lehetőségeik megengedik, az érintettek személyesen jöjjenek be. Az irodánk tágas, a távolságtartást biztosítani tudjuk, és az ügyintézés is gyorsabb – tette hozzá a szakember.