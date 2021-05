Védettségi kártyával szabad a látogatás a csabai idősek otthonaiban

Jórészt visszatért az élet a régi kerékvágásba az idősotthonokban, hiszen a védettségi igazolvánnyal rendelkezők és a velük lévő kiskorúak meglátogathatják az intézményben lakó szeretteiket, hozzátartozóikat. Békéscsabán az Ady Endre utcai és az Életfa idősek otthonában a lakók szinte mindegyike, a szakemberek esetében pedig a többség kérte a koronavírus elleni védőoltást.

Ezt ne hagyja ki! Rendbe hozza a fővárost a kormány – három nagyberuházást is átvállal az önkormányzattól

Egyedi szabályozás betartása mellett visszavonta a Nemzeti Népegészségügyi Központ a bentlakásos szolgáltatást nyújtó szociális intézményekben, így az idősotthonokban is a látogatási és intézményelhagyási tilalmat – emlékeztetett Szarvas Péter polgármester.

A központ határozata szerint azok, akik rendelkeznek védettségi igazolvánnyal, valamint a velük lévő 18 év alattiak meglátogathatják az intézményben lakókat. Az érkezők a belépés előtt kötelesek felmutatni a védettséget igazoló kártyát és a személyi igazolványt. Azok is találkozhatnak szeretteikkel, akiknek nincs védettségi igazolványuk, viszont nekik továbbra is egy plexifallal elválasztott helyiségben van erre lehetőségük.

El is lehet hagyni az intézményeket

A városvezető hozzáfűzte: azok a lakók, akik rendelkeznek védettségi igazolvánnyal, korlátozás nélkül elhagyhatják az intézményt. Azok az ellátottak is elmehetnek, akiknek nincs ilyen kártyájuk, viszont, ha több mint 72 órát, azaz három napot maradnak távol, a visszatérésük előtt negatív koronavírus-gyorstesztet kell produkálniuk. A tesztet az intézményben végzik el, azt viszont a lakónak kell beszereznie.

A polgármester hangsúlyozta: a látogatóknak továbbra is kötelező maszkot viselniük, használniuk a kézfertőtlenítőt, valamint tartani a másfél méteres védőtávolságot. Csomagot továbbra is juttathatnak be a lakóknak a hozzátartozók, ebben nincs változás.

Anyák napján sokan felkeresték szeretteiket

Kérdésünkre elmondta: a hozzátartozók a központ határozata előtt is rendszeresen találkoztak az idősotthonokban élő szeretteikkel. Mivel a bejelentés és a határozat szinte egybeesett anyák napjával, a korábbiakhoz képest is sokkal többen éltek a lehetőséggel, felkeresték az intézményekben élőket.

Az Ady Endre utcai idősek otthonában az ellátottak szinte mindegyike, az Életfában pedig a lakók 95 százaléka kérte és vette fel a koronavírus elleni védőoltást. Előbbiben a szakemberek 70 százaléka, utóbbiban pedig a munkatársak 60 százaléka élt a lehetőséggel.

Elektromos ágyakat vásároltak

Bátori Zsuzsanna, a Békéscsabai Kistérségi Egyesített Szociális Központ igazgatója mutatta az Ady Endre utcai idősek otthonánál, hogy kifüggesztették a bejáratnál a tudnivalókat, amelyek alapján látogatható az intézmény. Azt kérték: a hozzátartozók lehetőleg 8.30 és 16 óra között jöjjenek szeretteikhez.

Beszámolt hírportálunknak arról is, hogy folyamatosak a fejlesztések, nemrég további elektromos ágyakat szereztek be, így immár csaknem 80-al rendelkeznek a 129 férőhelyes intézményben. A speciális ágyak a szobán belül bárhol elhelyezhetők, kényelmesek, a fej- és a lábrésznél is emelhetők, a magasságuk szintén állítható – mindez nagy segítséget jelent a betegek ápolásánál.