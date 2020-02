Védett házakban helyezik el a bántalmazottakat

Országszerte egyre többet lehet hallani családon belüli erőszakról, melyben olykor csak felnőttek, máskor gyermekek is érintettek. A legfőbb probléma, hogy a bántalmazott fél nem mer kilépni a sokszor életveszélyes helyzetből, pedig mindenki számára létezik megoldás.

Toszeczky Renáta, a Baptista Szeretetszolgálat emberkereskedelem elleni programjának szakmai vezetője elmondta, elsősorban az Országos Kríziskezelő és Információs Telefonszolgálat (OKI) nyújt segítséget a kapcsolati erőszak áldozatainak. Ha szükséges, a védett házakba és a titkos menedékházakba tudják irányítani a bajbajutottakat. Hozzátette, ezt megelőzi a beszélgetés során a problémafelmérés, hogy azonnali vagy későbbi segítségre van-e szükség. Vonaluk a nap 24 órájában elérhető, ingyenes és bárki felhívhatja őket a (06) 80/205-520-as számon.

Nyíltak továbbá országszerte krízisambulanciák (a megyében Orosházán található) a Biztos Menedék program keretein belül, melyekhez a bántalmazottak fordulhatnak személyesen és telefonon (a 06-30/781-7951-es telefonszámon hétfő, szerda, péntek 8–16 óráig). Többek közt pszichológiai, szociális és jogi segítséget tudnak nyújtani olyanoknak is, akik még nem döntötték el, hogy kilépnek-e a bántalmazói kapcsolatból.

Elmondta, mivel a kapcsolati erőszakban gyakori, hogy a bántalmazó a segítő ismeretséget leválasztja a bántalmazottról, így nagyon fontos lehet utóbbi számára a szakemberek segítsége, akik objektív jelenlétet és hatékony segítséget biztosítanak. Sokan vannak továbbá, akik nem merik rokonaik, barátaik előtt felvállalni problémájukat. Kiemelte, fontos tudni, hogy nem csupán nők és gyermekek lehetnek veszélyeztetettek, illetve nemcsak fizikai bántalmazás létezik, hanem lelki, valamint gazdasági is. Mindegyikre érvényes azonban az alá-fölérendeltségi viszony, ami semmiképp nem tudható be természetesnek.

Ma már egyébként arra is van lehetőség Magyarországon, hogy a bántalmazók segítséget kapjanak a megváltozásban, Budapesten például egy pszichológus működtet csoportot számukra.

Varga Éva, a Békéscsabai Családsegítő és Gyermekjóléti Központ intézményvezetője elmondta, szolgálatukhoz bárki fordulhat, aki családon belüli erőszakban érintett, vagy azt tapasztalja. Segítséget nyújtanak például anyáknak és gyermekeinek másik településre költözni – természetesen teljes titoktartás mellett –, illetve 22 fős, Bartók Béla úti átmeneti otthonuk is rendelkezésre áll. Hozzátette, tapasztalataik szerint utóbbit leginkább az ország másik végéből érkezők veszik igénybe, míg a helyi lakosok a távolabb lévőkbe menekülnek. Kiemelte, minden ilyen szállással kapcsolatban állnak, tudnak a szabad helyekről, így mindenkit biztonságba helyeznek, akár azonnal is.

Elmondta, a nők legtöbbször csak akkor lépnek, mikor már gyermekeik is veszélyben vannak, amíg csak őket bántalmazzák, inkább tűrnek és tagadnak, éppen ezért támogatás kell nekik. Jelzőrendszeri tagjaik – például pedagógusok, védőnők vagy rendőrök – erre specializálódtak, de akár egy szomszéd vagy ismerős is bejelentést tehet náluk, ha erőszakot észlel, akár névtelenül is. Utóbbira külön kérik is a lakosságot, hiszen életet menthetnek egy időben beérkezett jelzéssel.