Vásárolhat együtt nagyszülő és unoka

Tapasztalataink szerint a Békés megyében is örömmel fogadták a vásárlási idősávok eltörlését. A különböző korosztályok gyorsan reagáltak a változásra, és éltek a régi-új lehetőséggel.

Szrenka Pálné, a Békés Megyei Nyugdíjas Egyesületek Szövetségének elnöke elmondta, az idősebb korosztály tagjai nagyon várták az idősávok eltörlését.

– Örömmel fogadták a változást, hiszen már nagyon nehezen viselték, hogy nem mehetnek el közösen vásárolni gyermekeikkel, unokáikkal, akik egyébként gyakran nagy segítséget is jelentenek számukra – hangsúlyozta az elnök, aki kitért arra is, hogy az elmúlt hetekben már érezhető volt, hogy kicsit a fiatalabbak is neheztelnek az időkorlát miatt.

– Köszönet jár nekik a türelmükért, hiszen megértették és elfogadták, hogy a legveszélyeztetettebb idősebb nemzedék érdekében szükség van a sávokra. Később azonban már alaposan megnehezítette az életüket mindez.

Szrenka Pálné kiemelte, szerdán még nem gondolták, hogy csütörtökön már – természetesen a megfelelő óvintézkedések mellett – a veszélyhelyzetet megelőző módon mehetnek élelmiszerboltba, drogériába és gyógyszertárba is a nyugdíjasok.

Hrabovszki György, a Csaba Center igazgatója úgy vélekedett, a vásárlók vélhetően nagyon várták már az idősávok megszüntetését.

– Bár a korlátozás több hónapon át működött, folyamatosan temérdek kérdést kaptunk arról, hogy mely üzletek, mikor és milyen feltételek mellett látogathatók – ecsetelte az igazgató. – A kereskedők ugyancsak pozitívan fogják nyugtázni a változást, hiszen nem titok, hogy az élelmiszerüzlet, a drogéria, a gyógyszertár mágnesszerepet is betölt. A korlátozás alá eső idő a többi bolt számára is – ha nem is teljes mértékben – de kieső órákat jelentett, hiszen az üzletek egyfajta szimbiózisban működnek.

Tyetyák Magdolna, a megyében húsz üzletet működtető Élésker Kft. ügyvezetője lapunknak hangsúlyozta, az idősávok eltörlése egyszerűbbé teszi a dolgozók és a vásárlók életét is.

– Nem kell ezentúl életkor alapján senkit kizárni bizonyos időszakokban a vásárlás lehetőségéből – emelte ki Tyetyák Magdolna. – Óhatatlanul is előfordult, hogy valaki megfeledkezett az idősávokról, és ezért nem mehetett be az üzletbe, így kénytelen volt várni vagy máskor visszajönni. Immáron mindenkinek adott a vásárlás szabadsága, és a boltjaink nyitva tartása is ugyanaz, mint a járványügyi helyzet előtt volt. A forgalomra különösebb kihatással ez az enyhítés véleményem szerint nem lesz, mert egy napon belül általában egy alkalommal megy üzletbe az emberek többsége, és ezt eddig is mindenki megtehette.

Barta István Zoltán – aki Békésen kisboltot is működtet – arról tájékoztatta lapunkat,hogy az emberek örömmel fogadták a vásárlási sáv eltörlését. A különböző korosztályok már valamennyi lehetséges időpontban mennek vásárolni, a visszajelzések kedvezőek.