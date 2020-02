A gyulai Városerdőn megoldják a „szemetes” problémákat, az új rendszer hamarosan életbe lép

Képviselő-testületi ülést tartottak Gyulán csütörtökön. Többek között szó volt a Városerdőn felmerülő „szemetes” problémáról és a Békéscsabával történő turisztikai együttműködésekről is.

Csütörtöki ülésén a képviselő-testület kinyilvánította együttműködési szándékát a Gyula–Békéscsaba térségi turisztikai menedzsment szervezet létrehozásával kapcsolatban. Dr. Görgényi Ernő polgármester hangsúlyozta, az együttműködés már eddig is élt, de annak hamarosan egy új formája kezdődhet el. Mint mondta, a Gyulára érkezők tovább maradhatnak a városban, ha a környező települések attrakcióit is megnézik, a környező városokban pedig emelkedik a vendégszám. Kiemelte: a Magyar Turisztikai Ügynökség is együttműködésre ösztönzi az egyes térségeket.

– Gyula és Békéscsaba még nem kiemelt turisztikai fejlesztési terület, de ebbe az irányba haladnak a dolgok – fogalmazott, aminek kapcsán emlékeztetett arra, hogy közös marketingprogramra 330 millió forintot nyertek.

Komoróczki Aliz, a Gyulai Turisztikai Nonprofit Kft. ügyvezetője elmondta, lazább keretek között már működik a közös munka.

– Ugyanakkor az országos folyamatok is abba az irányba mutatnak, és a két város is arra az álláspontra jutott, hogy szövetségi formában, jogi szervezetben dolgozzunk együtt – tette hozzá. – A Gyula és Békéscsaba térségi turisztikai menedzsment szövetség két alapító tagja a Békéscsabai Turisztikai Egyesület és Gyulai Turisztikai Nonprofit Kft. lesz.

A városerdei szemétszállítás változtatásairól Alt Norbert alpolgármester, önkormányzati képviselő számolt be a hulladékgazdálkodási helyi rendelet módosítása kapcsán. Mint kifejtette, az ingatlanokról minden hétfőn elszállítják majd a szemetet a városrészen. A hulladékot a közüzemi kft.-től kapott zsákokba kell tenni, és az érintettek védelmi funkció gyanánt egy-egy kukát is kapnak. Ilyen módon az arra kószáló állatok nem fogják széttépni a zsákokat, és szétszórni a benne lévő dolgokat. Az alpolgármester nagyon fontosnak nevezte, hogy csak közüzemes zsákokat és azokat csak megfelelő módon, szakszerűen elhelyezve szállít majd el a cég. A változások március 1-től lépnek életbe. A kalodák el fognak tűnni, városerdő közterületein szemetet nem lehet majd elhelyezni. Az építési törmeléket és veszélyes hulladékot a cég telephelyére, a zöldhulladékot a komposztáló telepre kell vinni. Elhangzott, mindez a lakosság által felvetett állapotok miatt változik ilyen módon, azért, hogy Városerdő főutcája ne nézzen ki úgy, mint egy szemétlerakó.

A későbbiekben dr. Görgényi Ernő elmondta, tavaly a Vértanúk útján, a tűzoltósággal szemben új parkolókat építettek. A lakók arra kérték az önkormányzatot, hogy ezt a részt is vonják be a fizető részbe, mert a parkoló telítettsége miatt ugyanúgy nem tudnak parkolni, mint korábban. A lakók viszont éves bérlet megváltásával megtehetnék ezt. Ezért is kereték meg a várost a változásért.