Várják már a nyitást a Békés megyei éttermek is

Az ételek elvitelre készítése és a házhoz szállítás együttesen sem helyettesíti a helyben étkezést a megye éttermeiben. Sok helyen már hétvégenként is menüztetnek, a felszolgálók egy része ideiglenes futárként dolgozik. A bértámogatás csökkenti a nehézségeket.

Ezt ne hagyja ki! Mutasd meg a szépséged és legyél te 2021 Tündérszépe! Tízmilliós összdíjazás, autóhasználat és modellszerződés vár a legszebbekre

Várkonyi Tibor, a gyulai Várkonyi Bisztró és Bár tulajdonosa kiemelte,

decemberre és januárra már megkapták az 50 százalékos bértámogatást, és ennek feltételeként dolgozóik továbbfoglalkoztatását is vállalták a meghatározott időtartamra. Úgy tudják, hogy erre a segítségre februárt illetően is számíthatnak.

– Ha majd kinyithatunk, bizonyára sikerül eredményesen működni. A legtöbben kényelmesen, az étteremben szeretik elfogyasztani a déli menüt, amit a felszolgálók ízléses díszítéssel, tálalással tesznek az asztalukra – hangsúlyozta Várkonyi Tibor.

– Amíg nyitva voltunk, napi 200 menü is elfogyott – a munkahelyekről is sokan ide jártak ebédelni –, elvitelre ez nem több 40–50-nél. Legalább 100 menü, plusz az étlapról rendelések kellenének ahhoz, hogy a rezsit és a bér felét kitermeljük. Szerencsére bérleti díj nem terhel bennünket, mert saját tulajdon az étterem. Szeretik, szívesen jönnek a Várkonyiba a vendégek, reméljük, így lesz a tilalmak feloldása után is. Most megléptük, hogy hétvégente, szombaton és vasárnap is kínálunk elvitelre menüt, úgy is bent van az ehhez szükséges személyzet.

Bora Imre, a békéscsabai Panoráma Étterem tulajdonosa elmondta, a bértámogatást ők is megkapták, ez hozzájárul a veszteség csökkentéséhez. Náluk az elvitel mellett működik a házhoz szállítás is, de ezek együttesen sem helyettesítik a helyben étkezést.

Délután háromig vehetők igénybe szolgáltatásaik, utána ugyanis inkább a gyorséttermi ételek, például pizzák iránt mutatkozik kereslet. A Panorámában bővítették a menükínálatot, emellett szombaton és vasárnap is főznek.

Gazsó János, a békéscsabai Stones Étterem és Pizzéria ügyvezetője kiemelte,

a bértámogatást megkapták, nem is váltak meg senkitől. Az elvitel és a kiszállítás működik náluk, de ez nem kompenzálja az éttermi étkezést. A felszolgálók egy része ideiglenesen futárként dolgozik, mások konyhai kisegítőként.

Az ügyvezető kitért arra, bíznak abban, hogy átvészelik azt az időszakot, amíg nem lehetnek nyitva.

Gulyás Gergely miniszterelnökséget vezető miniszter pénteken jelentette be a legújabb segítséget: a kormány döntött arról, hogy február 1. és május 31. között az állami és önkormányzati ingatlanok után nem kell bérleti díjat fizetniük az éttermeknek, kávézóknak, konditermeknek.