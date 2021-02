Várják a megyében, hogy kinyithassák az edzőtermeket

Több mint harminc megyei edzőterem csatlakozott már a Magyar Fitnesztermek Országos Szövetsége (MAFORSZ) kezdeményezéséhez.

Az érintettek nemrég kárenyhítési kompenzációs kérelmet nyújtottak be a kormányhoz, szeretnék, ha az idegenforgalmi szektorhoz hasonlóan támogatnák az ágazatot, amely a járvány kezdete óta nehéz helyzetbe került. A kormány néhány napja döntött: mentőövet nyújt a fitnesztermeknek is, az igénylők előre megkapják az állami bértámogatást.

A megyei szerveződés elnöke, Süli Tibor hírportálunknak elmondta, örülnek a lépésnek és a figyelemnek, úgy érzik, a kormány nyitott, az illetékesek meghallgatják őket, és tisztában vannak a problémájuk súlyával. Ugyanakkor újabb kérelmet is beadnak, hiszen

– mint mondta – a rezsit és a bérleti díjakat a zárás idején is fizetni kell, ez annak ellenére is nehéz, hogy az épülettulajdonosok egy része méltányosan már csökkentette a díjakat.

A békéscsabai erőemelő-edző, üzletvezető hozzátette, csaknem egymillióan foglalkoznak hazánkban mozgáskultúrával, és nemcsak nekik nehéz ez a helyzet, hanem a mozogni vágyóknak is. Tapasztalatai szerint az átlagemberek manapság türelmetlenebbek, mert nem tudják megfelelően levezetni a feszültséget. Véleménye szerint, aki több éve sportol, tudja, mi a helyes, esetleg otthon is el tudja végezni a gyakorlatokat, de aki tapasztalatlanabb, esetleg kezdő, annak nem ajánlott az otthoni edzés, mert a lakásban nagy a sérülés veszélye, kevés a hely, az internetről pedig nem lehet mindent ellesni.

– Van, aki rendszeresen panaszkodik, orvosi javaslatra mozogna, hogy a vércukorszintjét karbantartsa – árulta el Süli Tibor, hozzátéve, sokan önállóan indulnak el, kocognak, futnak, de a hideget sem bírja minden ízület, egy nagyobb testtömegű ember szakszerű mozgásához, fogyásához pedig speciális útmutató kell.

A tömörülés tagjainak álma továbbra is az, hogy ismét kinyithassanak a fitnesztermek, még ha korlátozott formában is. Az üzletvezető elmondta, a fertőtlenítőszerek most is ott állnak a gépsoroknál, tavasszal zokszó nélkül takarítottak maguk után a használók, szerinte a rugalmassággal és a fegyelmezettséggel most sem lenne baj.