Várja a jelzéseket Békéssámson polgármestere

Békéssámsonban az az önkormányzat várja a lakosok jelzéseit azokkal a problémákkal kapcsolatban, amik megoldásra várnak.

Kevés pénzből fontos dolgok – ezzel a felhívással fordul a község polgármestere a lakossághoz. Arra kéri a sámsoniakat, azokat a problémákat, amelyek apró odafigyeléssel megoldhatók, azokat jelezzék az önkormányzat felé. Annus István polgármester fontosnak érzi, hogy a párbeszéd élő és mindennapos legyen a lakossággal. Mint mondta, a temetői környezet is fontos, onnan is érkezett már jelzés feléjük, az ottani illemhely állapotán azonnal változtattak. Ezek valóban nem milliós kiadások, csupán odafigyelést, egy ügyes kezű mestert igénylő beavatkozások, vagy ahogy helyben fogalmaznak, ezek kényelmi intézkedések.

– Ezekre annál is inkább fontos odafigyelni, mert vannak betelepülők, fiatalok, akik helyben szeretnének boldogulni, felújítanak öregebb ingatlanokat. Az ő életminőségük éppen olyan fontos, mint az évtizedek óta Sámsonon élőké – tette hozzá a polgármester.

Annus István arra is kitért, örül, hogy február óta van vérvétel a faluban heti egy alkalommal. A zsáktelepülésről nem kell se Tótkomlósra, se Orosházára utazni ezért.

– A rendelőben leveszik a vért, elszállítják, érkezik az eredmény. A háziorvos, dr. Tóth Mária is beszállt a költségekbe, ahogy az önkormányzat is. Örülnek a sámsoniak, ahogy a temetőben tapasztalt áldatlan állapotok felszámolásának is – zárta gondolatait a polgármester.