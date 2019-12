Van, ahol már járt, máshol még várják a Mikulást

Megkezdődtek a Mikulás-ünnepségek, és csütörtök óta a családokhoz is folyamatosan érkezik a nagy szakállú ajándékhozó. A szülők számára évről évre fontosabb, hogy a leghitelesebb személyiségek adják át az ajándékokat gyermekeiknek.

A békési Dr. Illyés Sándor Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Készségfejlesztő Iskola, Kollégium és egységes gyógypedagógiai módszertani intézményben dupla élményben lehetett része a gyerekeknek, fiataloknak. Előbb város népszerű Mikulása, Serfecz Dávid, majd a Gyulai Kutyás Agility és Szabadidősport Klub télapója, krampuszai, a klub tagjai és négylábú társaik keresték fel az intézményt. Utóbbi eseményen Király Dominik fantasztikus zenei tudásával kápráztatta el közönséget. A gyerekek pedig énekeltek és verset mondtak a megfáradt télapónak.

Serfecz Dávid lapunknak elárulta, 2013 óta, azaz hetedik éve bújik a Mikulás jelmezébe, és minden esztendőben az egyik első útja Dr. Illyés Sándor intézménybe vezet.

– Azt hiszem, aki látta már a gyermekek, óvodások örömét, annak nem kell különösebben mondanom, hogy miért az egyik legkedvesebb helyszín számomra az iskola – mesélte Serfecz Dávid. Mint mondta, a gyerekek ebben az évben is nagyon szép élménnyel ajándékoztak meg. – A szerep pedig talán az alkatom alapján is kicsit hozzám nőtt – folytatta a gondolatot némi öniróniával Serfecz Dávid. – A jelmezt is folyamatosan fejlesztettük, igyekeztünk még élethűbbé tenni. A ruha, a csizma, de még a szakállam is alaposan megváltozott, ha lehet ilyet mondani, még hitelesebbé vált a mögöttünk hagyott néhány esztendőben.

Mindez egyébként már csak azért is nagyon lényeges, mert a szülők, a családok számára egyre fontosabb szempont mindez; bármilyen jelmezben már nem lehet csak úgy odaállítani a gyerekekhez. A személyisége mellett talán ennek is köszönhető, hogy csak ebben az évben közel félszáz helyre hívták. A legkisebbek két-három évesek, a legidősebb gyermek pedig 10 éves volt, akihez vitt már ajándékot. Utóbbi Dávid számára azért különleges élmény, mert a kisdiák még őszintén hiszi a Mikulást.

– Néhány helyen van egy furcsa kettősség: a gyerekek egyrészt várnak, másrészt mégis előfordul, hogy megijednek. Így fontos feladat, hogy megnyugtassam őket, a félelmüket eloszlassam – mesélt tapasztalatairól. – Ez a legtöbbször sikerül is. Bár egyetlen alkalommal megtörtént, hogy az egyik kisgyermek elbújt a szekrény mögé, és csak körülbelül félórával később jött elő a nagymamája kérésére.

Dávidot nagyon sokan ismerik Békésen, hiszen számos területen vállal közéleti szerepet, mégis viszonylag kevés óvodás, kisiskolás jön rá, hogy ő bújik meg a Mikulás-jelmez mögött.

– Munkatársaim mesélték, hogy a látogatásom utáni napon gyermekük rákérdezett, hogy nem Dávid volt-e a Mikulás, persze ilyenkor kézzel-lábbal tiltakoznak – árulta el.

A Gyulai Kutyás Agility Szabadidősport Klub a társadalmi felelősségvállalás jegyében az Esély Pedagógiai Központ EGYMI Pánczél Imre Tagintézményében Gyulán, a Fővárosi Önkormányzat Gyulai Idősek Otthonában, a békési Dr. Illyés Sándor intézményben és a Békés Megyei Szociális, Gyermekvédelmi, Rehabilitációs és Módszertani Központban Békéscsabán tartott Mikulás-ünnepséget. Segítettek a megyeszékhelyi Belvárosi Gimnázium, a gyulai Román és Erkel gimnázium önkéntesei, valamint a Harruckern Középiskola is támogatta a programokat. A résztvevők közösen énekeltek a klub tagjaival, gazdára találtak az ajándékcsomagok, és természetesen a kutyákkal is barátkozhattak.