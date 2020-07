Változatos programok várják a nyári szünetben a megyei gyerekeket

Több településen szervez az önkormányzat ­napközis tábort a nyári szünet ­ideje alatt. Békéscsabán a Lencsési Közösségi Ház hét héten keresztül több mint száz fiatalnak rendez valamilyen tábort különböző tematikák mentén, szinte teljesen ingyen.

Békéscsabán június 29-től július 31-ig szervez nyári napközis tábort az önkormányzat a 6 és 12 év közötti gyermekeknek, egyrészt a Lencsési, másrészt az Erzsébethelyi Általános Iskolában – ismertette Szarvas Péter polgármester. Napi szinten átlagosan száz-száztizenöt fiatalt fogad mind a két tábor. Biztosították a folyamatos csatlakozás lehetőségét, a jelentkezési lapokat a tábor igénybe vételét megelőző héten, hétfőn vagy kedden kell leadni abban a suliban, ahova a szülők kérnék a szolgáltatást.

– A gyerekek döntő többsége mind az öt héten részt vesz a napközis táborban – mondta Kajtor Edit, a Lencsési Általános Iskolába szervezett tábor vezetője. Hozzátette, reggel fél 8-tól 9-ig van gyülekező, és délután fél 5-ig vigyáznak a kicsikre, akik háromszori étkezést kapnak, ezért ugyanannyit kell fizetniük a szülőknek, mint tanév közben.

Délelőttönként számos programmal készülnek a fiataloknak: volt már szemléletformáló óra, valamint érzékenyítő foglalkozás is, amit egy szakember tartott, itt azt mutatták be a gyerekeknek, hogy milyen lehet testi fogyatékossággal élni. De zenélt már a kicsiknek Hevesi Imre; szórakoztatta őket Jimmy bohóc; volt, hogy terápiás kutyákat, golden retrievereket simogathattak; és előfordult az is, hogy a tűzoltók mutatták be nekik a nagy piros autót. A szervezők kerékpártúrára viszik a gyerekeket Póstelekre és a CsabaParkba; emellett a fiataloknak a kosárlabdások, a karatésok, a vívók szintén tartanak foglalkozásokat.

Kajtor Edit hozzátette, játszóház mindennap van, logikai, fejlesztőjátékokkal készültek a gyerekeknek, valamint lehet társasjátékozni, kártyázni is. Kiemelte: bár vannak kötöttnek mondható foglalkozások, amelyeken mindenki részt vesz, a szabad játékra helyezik a hangsúlyt, tehát a kicsik választhatnak, hogy most épp futballozni, hintázni vagy polipot készíteni szeretnének.

– A Lencsési Közösségi Ház alapítása óta szervez táborokat, hogy a lakótelepen élő általános iskolások hasznosan tölthessék el a nyári szünetet – mondta Takács Péter, a közösségi ház vezetője. Hozzátette: a korábbiakkal ellentétben most nem három-négy hétre, hanem – egy hét kivételével – július 6-tól augusztus 28-ig minden hétre hirdettek táborokat.

Első alkalommal pályáztak az Erzsébet-program keretében, és mind a hét tábor nyert. Ez teszi lehetővé, hogy a 107 gyermeknek úgy biztosítsák a szakmai programokat és a napi négyszeri étkezést, hogy azért egy hétre mindössze 500 forintot kell fizetni.

Takács Péter elmondta: minden hétre valamilyen egyedi tematikával készülnek. A fotóstábor most zajlik, a legnagyobb érdeklődést pedig a horgásztábor övezte, amiből két turnust is szerveztek. A Varázsecset táborban a kézműves hagyományok, Természet kincsei táborban a természet szeretete, a Boszorkánykonyha táborban pedig a gasztronómia kerül előtérbe.

Gyomaendrődön a megszokottnál is nagyobb népszerűségnek örvend idén az önkormányzati napközis tábor – árulta el Toldi Balázs polgármester. Hozzátette, mindez vélhetően a koronavírus-járványnak köszönhető, ami miatt most hét hétre növelték az igénybe vehető turnusok számát. A táboroztatás augusztus 20-ig tart a tanodában, a kapacitás heti húsz fő, amelyet most teljes mértékben kihasznál a lakosság.