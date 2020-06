Változatos évaddal készül idén a Gyulai Várszínház

A várszínház július­ 3-án kezdődő 57. évada a legkülönbözőbb korú és érdeklődésű közönségnek biztosít minőségi művészeti élményeket – nyilatkozta hírportálunknak dr. Elek Tibor. A gyulai teátrum igazgatójával az előadásokról, a bemutatókról is beszélgettünk.

– Ritka, hogy egy színházi évad kapcsán elsőként nem az előadásról kérdezzük az igazgatót. Most mégis ezt tesszük, milyen szabályok mellett indul a várszínház?

– Szerencsére a kormány múlt héten minden, a színházakat érintő szabályozást feloldott, így az évad megtartását semmi sem akadályozza. Nemcsak a tó- és várszínpadon, hanem zárt terekben is lehetnek előadások. A másfél métert sem kell tartani, a nézők ülhetnek egymás mellé, nem kell három széket szabadon hagyni. Egy-egy produkcióra így természetesen sokkal többen beférnek. Ennek ellenére arra biztatnék mindenkit, hogy minél előbb vásárolja meg belépőjét, mert bár az évad kezdéséig még több mint egy hét van hátra, vannak olyan darabok, amelyekre már alig-alig maradt jegy.

– Milyen bemutatókkal készülnek az idei nyárra?

– A június 3-a és augusztus 29-e között tartó évadban négy saját bemutatóval készülünk, de emellett lesz még három olyan produkció, amelyet szintén Gyulán láthat először a közönség. Acsai Roland Farkasok című mitologikus drámája egy modern kétszereplős, Az ember tragédiájaként is felfogható. A kiinduló szituáció egy világvége utáni állapot, de az újrakezdésről, a körülöttünk lévő világ újrateremtéséről szól a darab, ami most különösen aktuális. Az Erdélyi héten láthatja a közönség Visky András Pornó – Feleségem története című darabját a Kolozsvári Állami Magyar Színház és a Várszínház közös bemutatójaként. Márai Sándor legendás, A kassai polgárok című drámáját a Nemzeti Színházzal visszük színre a Márai Sándor-héten. A kiváló író 120 éve született, 30 éve hunyt el, és a darabot éppen három évtizede mutatták be a várszínházban. Az évadot a nagyváradi Szigligeti Színházzal közös Hamlettel zárjuk, ami szintén új bemutató. Idén is lesz felolvasószínház Garaczi László Veszteg című alkotása alapján, amely éppen a karantén időszakát járja körül. Gyulán kerül bemutatásra először Szilágyi Enikő Ez már feltámadás – Trianon 100 című előadói estje, illetve Bartis Attila Amikor… című darabja, amely a marosvásárhelyi Spektrum Színház előadása.

– A határon túli magyar színházak eddig is fontos szerepet töltöttek be a teátrum életében, most viszont mindez még fokozódott is…

– 2020 a nemzeti összetartozás éve, ezért 17-18 külhoni magyar társulatot, illetve előadót hívtuk meg. A Kárpát-medence valamennyi magyarlakta területéről érkeznek színházak. Trianonnal és következményeivel foglalkoznak az Udvari Kamaraszínház Fehér szarvas, a József Attila Színház Feketeszárú cseresznye című előadásai és Szilágyi Enikő Ez már feltámadás című Trianon-estje, de áttételesen Hubay Miklós Elnémulás című darabja is. Számunkra valóban fontos, hogy Kárpátaljától a Felvidéken át a Vajdaságon keresztül Erdélyig itt legyenek a tehetséges magyar művészek.

– A fiatal nézőkre külön is figyelnek. Miért tartja ezt fontosnak?

– Nagyon lényeges, hogy a gyerekek, a diákok minél előbb megszeressék a színházat. Ezért lesznek idén is a legfiatalabbak számára ingyenes bábszínházi előadások, a kicsit idősebbeket a Gombóc Artúr, a nagy utazó című gyerekelőadás várja. A kamaszkor, a felnőtté válás különleges, látványos zenés színpadi műve az Alice, a Tóték és a Hamlet felfrissíthetik a középiskolások olvasmányélményeit. A fiatal felnőttek bizonyára nagy örömmel nézik majd a vajdasági valóságshowba ágyazott Y-elágazás című zenés drámát, a Hair musicalt és a Zenta, 1697 című rockoperát.