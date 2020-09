Változatos a nyár végi madárvilág a Kis-Sárréten

Rövidülnek a nappalok, végéhez közeledik a nyár, ezzel együtt megkezdődött az őszi madárvonulás is. A Körös-Maros Nemzeti Park Kis-Sárrét részterületén, azon belül is elsősorban a Biharugrai-halastavakon egyre népesebb, sokszínűbb madárvilágban gyönyörködhetünk.

Mivel a térségben költő madarak jelentős része még nem kelt útra, északról viszont már jönnek az átvonulók, így most meglehetősen népes madárcsapatok tartózkodnak itt. A vadrécék száma már eléri a 8000 példányt, a zöme, mint általában, most is a tőkés réce, de barátrécéből is 550 példányt, cigányrécéből pedig 400 példányt számoltunk.

A nyári ludak száma eléri a 3500-at, így a táplálkozó-területekre való kihúzásuk igen látványos. A rétisasok száma szintén növekszik, 12 példányt figyeltünk meg az elmúlt napokban. Megjelentek az első halászsasok. A kiszáradó mocsarakban szürke gémek, nagy kócsagok és különböző partimadarak kutatnak táplálék után. A gyurgyalagok vonulása a vizes élőhelyek körül a legintenzívebb. A nagyobb csapatok egyedszáma eléri a 150-et.

A pusztai területeken egyre több egerészölyvet és vörös vércsét lehet megfigyelni. A ritkább fajok közül két kígyászölyv tartózkodik nálunk. A napokban egy igen korán érkező kékes rétihéja is felbukkant. A szalakóták közül még többen itt tartózkodnak, az örvös galambok egyre nagyobb csapatokba verődve kutatnak táplálék után, s megérkeztek az első kék galamb csapatok.

Mivel az őszi madárvonulás csak most kezdődik igazán, így az elkövetkező hetekben még változatosabb képre, még több átvonuló madárra számíthatunk.