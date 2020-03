Valószínűsíthető, Gyeraj Éva a lányával együtt megfertőződött

A gerendási származású Gyeraj Éva 26 éve ment feleségül Orlandi Lorenzóhoz. Azóta férjével Olaszországban, Piacenzában él Orlandi Éva néven. Negyvenkét kilométerre Codogno városkától, ahol az első olasz koronavírusos beteget találták.

Éva szerdán elmondta, egyre súlyosabb a környéken a helyzet, rohamosan nő a fertőzöttek száma. Miként a járványban elhunytaké is. Naponta csak a 100 ezres Piacenzában átlagosan 30-an halnak meg a vírusos betegség miatt.

– Úgy néz ki, hogy a lányommal együtt mi is elkaptuk a koronavírus-betegséget – mondta szerdán megkeresésünkre Gyeraj Éva.

A 65 éves nőnél és 28 éves Debby lányánál is jelentkeztek a tünetek: napokig magas láz, torokfájás, orrfolyás. Éva felhívta a háziorvosukat, aki egyben a megyei orvosi kamara elnöke. Regisztrálta őket, és nem mozdulhatnak ki otthonról, és amilyen hamar csak lehet, elvégzik rajtuk a koronavírustesztet. Éva férje, Lorenzo még nem produkálta a koronavírus tüneteit, de egy korábbi betegsége miatt fokozottan veszélyeztetett. A családtagok így elkülönítve élnek lakásukban, mindenki külön szobában.

– Korábban bevásároltunk minden alapvető élelmiszert, valamint olyan alapanyagokat, melyekből finom étel készíthető – mesélte Éva. – Most éppen pacalpörköltet főzök ,,vitaminbombaként”, otthonról hozott, gerendási fűszerpaprikával ízesítve. A lányom és a férjem babbal szereti a pacalt, így az ő kedvükben is járok, de csak a pacal melletti tányérra rakom a megfőzött, ízesített babot. Estére azért készítek egy vírusölő lasagne-t is.

Éva a családjával együtt régóta tervezte, hogy idén októberben jönnek haza, de ez most bizonytalanná vált.

– Csak gyógyultan, a járvány teljes lefutását követően utazunk – Mondta Éva. – Addig betartjuk itt, Piacenzában a legszigorúbb szabályokat. Bízunk abban, hogy a családunkból bárki is kapta el a koronavírus-betegséget, ez az enyhe formáját jelenti, és pár napon belül jobban leszünk.

A gerendási nő szólt arról, Kínából, Kubából is érkeztek orvosok segíteni olasz kollégáikat. Az oroszok segélyszállítmányt juttattak be az országba szájmaszkokkal, egyéb védőfelszerelésekkel.

