Vállvetve segítenek a bajban: szeghalmi tűzoltó apák és fiaik

Mondhatni, apáról fiúra száll a tűzoltó hivatás a szeghalmi laktanyában. Lengyel József és fia, valamint Patai Sándor és fia is együtt dolgoznak hivatásosként a városban, és ha úgy adódik, vállvetve segítenek, mentenek ott, ahová a szolgálat hívja őket.

Lengyel József több mint két évtizede tűzoltó, szavai szerint elég későn kezdte, 32 évesen került ugyanis a kötelékbe.

– Először 1988-ban jelentkeztem, de sorkatonai szolgálatomat töltöttem, ezért várólistára kerültem. Leszerelés után jelentkezem, de akkorra betöltötték a gépkocsivezetői helyet. Tíz évet vártam, míg felvettek – mesélte a tűzoltó főtörzsőrmester. Elmondása szerint fia kiskorában sűrűn bejárt a laktanyába, hol ebédet hozott, hol csak a szertárban nézegette a tűzoltóautókat.

– Gyerekként a tűzoltóság által szervezett külföldi és hazai táborokban rendszeresen részt vettem, így megismertem a felszereléseket és a tűzoltó hivatást. Ebből az időből egy konkrét esetre emlékszem, amikor a szomszédunkban történt egy tűzeset, és édesapám is teljes odaadással dolgozott a lángok megfékezésén. Azt hiszem, ez volt az a pont, amikor eldöntöttem, hogy én is tűzoltó leszek. Végül a sikeres felvételi után, 2015-ben kezdtem. Stabil, biztos munkahely, változatos munka, sok kihívással és adrenalinnal – tette hozzá ifjabb Lengyel József.

Patai Sándor tűzoltó százados 2002-ben kezdte a hivatást, de már jóval korábban eldöntötte, hogy tűzoltó szeretne lenni.

– Abban az időben nagyon nehéz volt bekerülni az állományba, én három éven át próbálkoztam, és ez a kitartás végül meghozta gyümölcsét, mert közel húsz éve ez a hivatásom. A fiam, Patai József tűzoltó őrmester pedig tavaly lépett be a tűzoltóság kötelékébe, előtte egy féléves alapfokú tűzoltóképzésen vett részt – kapcsolódott be a tűzoltó édesapa a beszélgetésbe. Fia úgy fogalmazott, pályakezdőként ő is kereste a lehetőségeket a munka világában. Már több mint másfél éve dolgozott más területen, amikor lehetőség adódott a helyi tűzoltóságnál, és megragadta az alkalmat. Mivel édesapja gépkocsivezető, ezért sokszor ül mögötte, mint vonulós tűzoltó, így már több balesetnél és tűzesetnél együtt dolgoztak. A békéscsabai István malomnál is közösen oltották a lángokat.

– Hétéves voltam, amikor édesapám tűzoltó lett. Mint minden fiúgyermeknek, nekem is tetszett a nagy, piros tűzoltóautó, a sziréna és az egyenruha. Felnőttként már látom, hogy ez a munka nem csak egy szakma, hanem hivatás, amit csak szívvel-lélekkel lehet csinálni. Mindennap egy új kihívás, és sohasem tudjuk, hogy egy-egy szolgálatban milyen feladat vár ránk – árulta el Patai József.

Mindkét édesapa elmondta, büszkék fiukra, örülnek a választásuknak, és amiben csak lehet, támogatják, segítik őket. És hogy mit szólnak az édesanyák? Ők is hasonlóképp állnak a dologhoz, megjegyezve, hogy azért némi aggódással vegyes féltés van bennük a család férfi tagjai iránt, hiszen munkájuk nem veszélytelen.