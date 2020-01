Vaksötétben is vígan énekel a negyed évszázados kórus

Közel negyed évszázada énekelnek a ­Gyomaendrődi Zenebarátok ­Kamarakórus tagjai, akik közül bár az évek során cserélődtek jó páran, de a zene szeretete és a baráti légkör mindig adott volt. A helyi rendezvények mellett az ország s Európa több pontjára is eljutott az énekkar, amelynek fellépései azonban nem voltak mindig zökkenőmentesek.

A városban az 1960-as évek eleje óta működött zeneiskola. Az egykori tanítványokat fogta össze Hunya Alajosné, és 1996-ban megalapította a Gyomaendrődi Zenebarátok Kamarakórust.

– A zenei világnapon énekeltünk először 1996 októberében. Akkor még kizárólag női karként működtünk. A kórus 2000-től vált vegyes kórussá.

Édesanyám halála után Erdeiné Mucsi Márta vette át vezetést, akinek a férje zenével foglalkozik, így ő lett az első férfi tag. Majd próbáltunk és a mai napig is próbálunk folyamatosan felvenni férfiakat a karba. Ez azonban nagyon nehéz, nemcsak nálunk probléma, hanem a többi kórusnál is – fejtette ki hírportálunknak Holubné Hunya Anikó alapító tag. Hozzátette, éppen ezért nem ritka, hogy a tenor szólamot is a nők éneklik.

Gecseiné Sárhegyi Nóra, aki szintén az alapító tagok között volt, 2005 őszétől vezeti a kamarakórust. Elmondta, számos kitüntetéssel ismerték már el munkájukat. Békéscsabán arany minősítést kaptak, Gyomaendrődi Emlékplakett kitüntetést vehettek át, továbbá a kórust a helyi települési értéktárba is felvette a város.

– Nagyon büszkék vagyunk a parlamenti, 2016 december eleji fellépésünkre. Dr. Latorcai János, az Országgyűlés alelnökének meghívására, egy adventi hangversenyen énekelhettünk a kupolacsarnokban – árulta el Gecseiné Sárhegyi Nóra.

Hozzátette, mindezek mellett immár 11 éve szoros kapcsolatot ápolnak Gyomaendrőd testvérvárosának, Schöneck vegyes karával, így már öt alkalommal látogatottak el Németországba, ahol többek között lehetőségük volt énekelni a kölni és limburgi dómban, valamint a gelnhauseni templomban.

Kiemelkedő a kórus életében egy 2015-ben szervezett erdélyi zenei körutazás is, amelynek során közel egy hétig utaztak, és közben végigénekelték Nagyenyed, Gyulafehérvár, Gyergyószentmiklós településeket. Ennek során alkalmuk nyílt a csíksomlyói kegytemplomban is fellépni.

A kamarakórus repertoárja nagyon széles, a ­gregorián daloktól a mai könnyűzenéig sok mindent tartalmaz. De népdal-feldolgozásokat, gospel- és egyházi műveket is adnak elő. Számos alkalommal a közönséget is biztatják a közös éneklésre, de olyan is volt, hogy egy Republic-számra flashmobot adtak elő.

Egy alkalommal, mikor egy vendégszereplésnek tettek eleget, a helyi szervező takarékossági szempontból éneklés közben addig oltogatta a villanyt, míg végül szinte korom sötét lett.

– Egymást sem láttuk, nemhogy a kottát. Aztán végül is az úriember rájött, hogy ez így nem lesz jó, és elkezdte visszakapcsolgatni a világítást. Végig tudtuk adni a koncertet, de nagyon vissza kellett fogni magunkat, hogy ne forduljon nevetésbe a történet, hiszen rengeteg ember volt a rendezvényen – mesélte még most is mosolyogva Holubné Hunya Anikó.

– Egy másik fellépésen, mikor Kodály Zoltán Horatii Carmen című művét készültünk előadni, véletlenül úgy konferálták fel, hogy következzen Horátii Kálmán. Megint csak egymásra néztünk, és majdnem kitört belőlünk a nevetés – folytatta egy másik humoros sztorival Gecseiné Sárhegyi Nóra. Mint mondja, a vidám légkör mellett a zene szeretete, valamint a baráti közösség tartja össze a 25 fős kórust.

Hozzátette, terveik között szerepel, hogy a nyáron egy nagyszabású kórustalálkozót szerveznek Gyomaendrődön.