Vakolatdarabok hullanak a járdára a Kakas épületénél

Időről időre több kilogrammos és éles darabok hullanak le Békéscsabán, az Andrássy út 75. szám alatti társasház épületéről, ami alatt működik a Kakas söröző – mondta a helyet üzemeltető Uhrin Péter, valamint Fekete József közös képviselő. A Békéscsabai Lakásszövetkezetnél elárulták: intézkedtek az ügyben, és bár nincs közvetlen életveszély, táblákkal jelzik, hogy hullhat a vakolat. A tervek szerint a 45 éves épület jövőre újulhat meg, korszerűsítésére rendelkezésre áll a pénz.

Legutóbb hétfőn hullott a vakolat az épületről, csoda, hogy nem történt komoly baj, mivel a közelben volt egy család – kezdte Uhrin Péter, a Kakas söröző üzemeltetője és Fekete József, az Andrássy út 75. szám alatti társasház közös képviselője. Elmondták, értesítették az esetről a katasztrófavédelmet, voltak is kint a hivatásos tűzoltók. A veszélyes részt, ahol most is némi törmelék hever, körbekerítették, jó néhány darabot pedig a telefonfülke mellett helyeztek el.

Uhrin Péter és Fekete József évek óta tapasztalják, hogy omladozik az 1974-ben felhúzott, tehát 45 éves épület, és hogy a homlokzatáról méretes, több kilogrammos és éles darabok hullanak le. Kiemelték, fényképek és dokumentumok szolgálnak bizonyítékul minderre. A katasztrófavédelmet is többször hívták az esetek miatt, de a hivatásos tűzoltók csak az életveszélyt hárítják el, arra nem hivatottak, hogy leverjék a teljes vakolatot az épületről.

– Nem játék – folytatták, hozzáfűzve, az Andrássy úton jelentős a forgalom a közeli vasútállomás és buszpályaudvar miatt rengetegen közlekednek arra gyalogosan. Úgy vélik, csoda, hogy eddig nem történt tragédia. A meglátásuk szerint minél hamarabb cselekedni kellene, ezt kérik a Békéscsabai Lakásszövetkezettől, mivel ők önállóan nem intézkedhetnek. Elmondták: információik szerint nyertek támogatást az épület felújítására 2017 végén, remélik, valóban elindulhat a beruházás.

– Nem áll fenn életveszély, mivel azt elhárították a hivatásos tűzoltók – húzták alá lapunk kérdésére a Békéscsabai Lakásszövetkezetnél. Elmondták: a probléma bejelentését követően rögtön intézkedtek, megrendelték a munkát, szakemberek nézik meg, mondhatni végigkopogtatják a falat, hogy a vakolat melyik része lehet olyan állapotban, hogy lehullhat. Azokat a részeket le is verik. Emellett kihelyeznek táblákat, felhívva a járókelők figyelmét arra, hogy omolhat a vakolat.

Elmondták: való igaz, hogy szükség lenne a régi épületek korszerűsítésére. Egy-egy közösségnek erre nincs elég pénze, ezért pályáztak több ingatlan felújítására, és kaptak is támogatást. Jelenleg több tömb rendbetétele is folyamatban van. Hogy átláthatóak legyenek a munkálatok, amint azokkal végez a kivitelező cég, utána következhet a többi – így az Andrássy út 75. – korszerűsítése. A pénz rendelkezésre áll, a beruházás a tervek szerint jövőre indulhat el.