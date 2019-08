Vadont alakítanának ki Békéscsaba határában

A világ több pontján kezdtek faültetési akciókba, Etiópiában 200 millió fát ültettek el egyetlen nap alatt, Bécsben pedig még idén megkezdik a város zöldítését. Magyarországon is indultak hasonló civil kezdeményezések. Békéscsabán 60 ezer fa telepítése a cél.

Két hét sem telt el az ötlet megszületése óta, és a közösségi médiában 60 ezer fa Békéscsabán néven futó csoport már több mint másfél ezer követővel bír, és ez a szám napról napra emelkedik.

– Mikor először hallottam a 10 millió fa mozgalomról, alig aludtam az éjjel, reggelre pedig megszületett az elhatározás bennem, hogy a Viharsarokban is útjára indítok egy, a fák ültetését tervező csoportot – emlékezett vissza Ulbert Zoltán, az ötletgazda.

Maga is természetjáró, és a kéktúra alkalmával saját szemével látta, miként pusztul, majd éled újra a természet, mekkora erő, élet van az erdőkben.

– A túráink során felfedeztük, hogy a viszonylag háborítatlan ökoszisztémában az erdő önmagát teremti újjá, és ha segítünk neki, majd hagyjuk felcseperedni, akkor az állatvilág is hamar szaporodni kezd benne – mesélte a kezdeményezés vezetője. Hozzátette, az erdészek szerint elegyes, vegyes fafajú erdőt érdemes telepíteni, ami az éghajlati változásokat is jól tűri, így ha ki is pusztulnak bizonyos fajok, a helyükön a lehullott magoncokból nagyon gyorsan szárba tudnak szökkenni az újak. Ennek mentén találták ki, hogy Békéscsaba határában kialakítanak egy háborítatlan ősvadont, illetve felmérik, hogy a városban hová lehetne még fákat ültetni. Hiszen – mint mondja – az itteni platánfák is már évtizedek óta oxigént és árnyékot adnak nekünk.

Azóta rengeteg felajánlás érkezett, a csoporton keresztül több szakember, sőt informatikus, ügyvéd és csemetekert-tulajdonos is felajánlotta segítségét. A városvezetés szintén támogatja a kezdeményezést, amelyhez elsősorban szakmai segítséget tud nyújtani.

Mint megtudtuk, az első megbeszélést követően a következő lépés, hogy a szakemberek találjanak egy olyan egybefüggő területet, ahol van elegendő hely a fák elültetésére. Ugyanakkor a helyszín kiválasztása és a kezdeményezés sikeres lebonyolítása érdekében további egyeztetések lesznek az önkormányzat és az ötletgazda között. Addig is Ulbert Zoltán arra biztatja azokat, akik segíteni szeretnének, járjanak nyitott szemmel, és a saját környezetükben, az utcákon keressenek olyan területeket, ahol lehetne még fásítani.

– Mi a szakértők bevonásával igyekszünk válaszolni minden kérdésre, illetve szeptemberben közös akciókat tervezünk – osztotta meg az ötletgazda.