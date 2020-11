Vadmadaraktól féltik a baromfiállományt

A madárinfluenza megelőzése érdekében dr. Bognár Lajos országos főállatorvos a minap azonnali hatállyal, országszerte elrendelte a baromfik kötelező zártan tartását. További járványvédelmi előírások szigorú betartása is kiemelten fontos, hogy a vándorló szárnyasok ne találkozhassanak a telepeken tartott házi baromfikkal. Megyénk jószágtartói is léptek, a telepek fertőtlenítésénél is szigorítottak.

A közelmúltban több európai országban is azonosították – elsősorban vadmadarakban – a madárinfluenza-vírus jelenlétét. A vadmadarak vonulási útvonalai megyénket is érintik. Térségünk baromfitartói is tisztában vannak azzal, hogy az eddigieknél is komolyabb megelőző intézkedések szükségesek ahhoz, hogy ne kelljen szembesülni a járvánnyal. Dr. Bognár Lajos kiemelte, a madárinfluenza az elmúlt hetekben már a tenyésztett szárnyasállományokban is okozott megbetegedéseket a határainkon túl. Emiatt az országos főállatorvos határozatban rendelte el a baromfik kötelező zártan tartását. Mégpedig minden olyan állományban, ahol a kifutó felülről és oldalról nem védett megfelelő erősségű madárhálóval. Medovarszki András békéscsabai baromfitermelő kiemelte, a csirkeállományukat eddig is zárt tartásban nevelték, ugyanez igaz a tojótyúkokra is. Így vadmadarakkal nem találkozhatnak, de a telepen dolgozókon kívül mással sem. – Az országos főállatorvos rendelkezését követően még tovább szigorítottunk a farmra történő belépésben, az ottani mozgásban, legyen szó járművekről, emberekről. A telepre érkező és innen távozó takarmányszállító kocsik futóművét, alvázát a kerékfertőtlenítés mellett nagynyomású permetezővel is lefújjuk – hangsúlyozta Medovarszki András. – Dolgozóink csak védőruhában, -felszerelésben mehetnek az ólakba az egyéni fertőtlenítés után. Amikor a gépjárművek elhagyják a telepet, akkor is elvégezzük a fertőtlenítést. A békéscsabai termelő elmondta, a takarmány elszigetelt tárolóból, zárt rendszeren keresztül jut be a jószágokhoz, igaz ez az itatótérre is. – Mindannyiunk közös érdeke, hogy a madárinfluenzát megelőzzük – szögezte le Medovarszki András. – Néhány hónapja oldotta fel számos ország, köztük távol-keleti, fontos piacok is a baromfibevitelt. Nagy csapás lenne, ha újra meglenne a betegség. A koronavírus-járvány miatt egyébként is gondokkal küzd az ágazat, ugyanis nagyon leesett a baromfihús átvételi ára a kisebb kereslet miatt. A jószágok átvétele, a szállítás ugyanakkor nem akadozik. A nagyobb termelők Medovarszki Andráshoz hasonlóan zárt rendszerben tartják a baromfit. Ugyanakkor kérdéses, hogy mennyire figyelnek oda a kisebb, háztáji gazdaságokban az udvarokon, a tanya közül kapirgáló baromfikra. Szakemberek szerint az ólak előtti kifutókra kifeszített raschel- vagyis árnyékolóhálók is hozzájárulhatnak ahhoz, hogy a vadmadarak ne érintkezzenek a házi jószágokkal, ne egyenek, igyanak egy helyről, és a madárürülék se jelentsen fertőzésveszélyt. Szigorú kontrollt alkalmaznak Az állat-egészségügyi világszervezet (OIE) előírásai szerint hazánk idén szeptember 8-án visszanyerte a madárinfluenzától mentes besorolását. A státusz elismerését követően sorra nyílhattak újra a piacok a magyarországi élőbaromfi- és baromfitermék-szállítmányok előtt. A márciusi járványkitörésben érintett megyékben megszűnt a szállításokat megelőző kötelező tamponvizsgálat, azonban az újabb járványkitörés elkerülése érdekében az újratelepítés továbbra is csak szigorú kontroll mellett történhet. A mostani rendelkezésekkel kapcsolatban dr. Bognár Lajos kiemelte, a baromfitartóknak a takarmányt zárt, fedett helyen kell tárolni. Az alom tárolását lehetőleg fedett, zárt helyen vagy fóliával letakarva kell biztosítani. Ezzel a szárnyasok és vadon élő madarak érintkezését lehetőség szerint ki kell zárni. Az állatok megbetegedését, illetve annak akár a legcsekélyebb gyanúját azonnal be kell jelenteni az állat-egészségügyi szolgálat felé! Amennyiben az állattartó részéről ez nem valósul meg, az az állami kártalanításból való kizárást vonja maga után.