Vadgazdálkodási fórumot tartottak Békéscsabán

Vadgazdálkodási fórumot tartott a megyei vadászkamara és a Békés megyei Vadászszövetség, szerdán délután, a szövetség Bajza utcai székházában. Dr. habil. Marosán Miklós egyetemi docens, címzetes egyetemi tanár a vadkár gyakorlati kérdéseiről, míg prof. dr. Heltai Miklós, a Szent István Egyetem dékánja a belterületeken megjelenő vadállomány biológiai okairól és jogi következményeiről tartott szemléletes előadást.

Az előadók ismertették a vadkárbecslés folyamatát, a bírósági és a jegyzői eljárások előnyeit, és hátrányait. A témához kapcsolva a problémákról is szó esett, többek közt kiemelve az egyszerűsített vadkárbecslés szabályainak teljes hiányát, és azt, hogy a kármegosztás részletei sem szabályozottak.

Az elhangzottak szerint a belterületeken megjelenő vadállomány is egyre nagyobb gondot okoz, ennek okairól és a kár esetén alkalmazható teendőkről is tájékoztatást hallhattak a megjelent vadászok, vadgazdálkodási szakemberek. Az eseményen a megyei agrárkamara is részt vett, a tervek szerint ősszel a gazdálkodók számára is tartanak egy hasonló jellegű fórumot.