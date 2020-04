Üzemszünetet tart valamennyi gyulai szálloda

Március 23-tól mind a tizenegy gyulai szálloda, összesen körülbelül 1500 férőhellyel, átmeneti üzemszünetet rendelt el vendégeik és dolgozóik egészségének védelme érdekében.

Komoróczki Aliz, a Gyulai Turisztikai Nonprofit Kft. ügyvezetője kérdésünkre kiemelte, a szállodák mindent megtettek és megtesznek azért, hogy az „újrakezdést” követően is megtartsák eddigi vendégeiket. A korábban befizetett előlegek és a lejáró voucherek a későbbiekben is felhasználhatók, a foglalások későbbi időpontra csúsztathatók, valamint – más megoldás hiányában – az előlegeket visszautalják. Minden szálloda arra törekszik, hogy a munkaerőt megtartsák, hiszen készülnek az újranyitásra, amely reményeik szerint legkésőbb a főszezonra lehetővé válik.

– Az apartmanokban és az egyéb szálláshelyeken is hasonló helyzet alakult ki – tette hozzá a szakember. – A vendégek április végéig mindenhol lemondták a foglalásokat. Ugyanakkor a magánszállásadók nagyobb része jövedelemkiegészítés céljából üzemelteti ingatlanját. Ebben a körben a bevételkiesés ugyan rosszul érinti őket – hiszen ez a meglévő tartalékaik feléléséhez vezet –, azonban úgy vélik, amennyiben 1-2 hónapnál nem tart tovább ez a helyzet, nem okoz likviditási problémát. Továbbá nincsenek alkalmazottjaik, így a munkaerő megtartása sem jelent releváns gondot számukra.

A Gyulai Várfürdőben és AquaPalotában, a gyulai várban, az Almásy-kastély Látogatóközpontban, illetve valamennyi kiállítóhelyen is üzemszünetet rendeltek el a veszélyhelyzet beálltával. A Gyulai Várszínház március második felében és áprilisban tervezett kamaratermi előadásainak, programjainak többségét őszre halasztották.

A tavaszi fesztiválokat is elhalasztották, a Gyulai Pálinkafesztivált várhatóan szep-tember 17–19-ig, a Medivid Agility Kupa és Paragility Kupát augusztus 15-től 16-ig rendezik meg. Az általános üzemszünet kezdete óta szigorúbb intézkedéseket is bevezettek, a kijárási korlátozással megszűnt a szabadidőtöltés céljából történő utazás, üdülés lehetősége is, így jelenleg nincsenek turisták a városban.

Az ügyvezető hangsúlyozta, minden szolgáltató fontos célkitűzése a munkaerő megtartása. Az attrakciók, a szállodák a veszélyhelyzet ideje alatt kiadják a szabadságokat, valamint elvégzik az éves karbantartási és felújítási munkálatokat; kertet, parkot rendeznek és az értékesítésre, az újraindítás utáni időszakra koncentrálnak.

– A Gyula iránti érdeklődést innovatív virtuális tárlatvezetéseken és virtuális túrasorozatokon keresztül tartjuk fent – húzta alá Komoróczki Aliz. – A legnagyobb nehézséget mindenkinek az okozza, hogy kiszámíthatatlan az újrakezdés időpontja, azonban az egész város startra készen áll.