Útfelújítási kavics törte be a gyulai sofőr szélvédőjét

Tönkretette egy autó szélvédőjét egy Gyula és Szabadkígyós közötti útfelújításnál felcsapódó kavics. Az elmúlt napokban több olvasói kérdés is érkezett hozzánk a Békés megyében zajló utakat érintő munkálatokkal kapcsolatban.

A gyulai Misinkó Géza elmondta, a közelmúltban súlyosan károsodott Toyota típusú autójának szélvédője, mert egy szemben közlekedő autós úgy felverte az útfelújításhoz használt kavicsot, hogy az kárt tett a járművében. A szurok és az apró kavics közös alkalmazása sem szerinte, sem több olvasónk szerint nem működik megfelelően. Amellett, hogy az autó szélvédőjében kárt okozott a kavics, olvasónk azt sem tartja feltétlenül normálisnak, hogy másnap az út mellett található tanyák tulajdonosai söpörték el ingatlanjaik elől a köveket, melyeket az autók sodortak oda a szakaszról.

A károsult nem tudja, mitévő legyen. Információi szerint akkor kaphatna kárpótlást, ha a szembejövő autós kitölti a betétlapot, de erre nem volt lehetőség. Szerinte valami nem működik jól a technikával, különösen, mert a járművek nem hajtottak gyorsan a szakaszon. Az ügyben megkeresték Kónya Istvánt, Gyula alpolgármesterét is. Mint azt hírportálunknak elmondta, személyesen neki is okozott már problémát a kavicsfelverődés. Három év alatt két alkalommal kellett szélvédőt cserélnie hasonló okból.

– Cseppet sem ideális, hogy szabályosan közlekedő autóvezető gépjárművében kár keletkezzen, mert valami nem működik megfelelően a felújításban. Ezt az is bizonyítja, hogy az elmúlt időszakban több hasonló panasz is befutott hozzám – tette hozzá. – Természetesen az autósoknak is figyelniük kell egymásra, de – nyomatékosította az alpolgármester – ahogy járja az országot, ilyen ellentmondásokkal még nem találkozott.

– Persze lehet, hogy rosszkor voltam az útfelújításoknál, és ez valóban egy bevált technika, de itt, a megyében nem úgy tűnik, hogy jól működik – ecsetelte. – A 40-es sebességkorlátozó tábla érezhetően nem megoldás, nem veszi elejét a károknak, bár mindent meg lehet magyarázni.

Kónya István és a károsult egy részletes videót is eljuttatott hozzánk, amin jól látszódik, hogy a javításhoz használt kavics nincs beledolgozva a felújított szakaszba. Gyakorlatilag lábbal el lehetett söpörni.