Útfelújítás nyitja ki a „zsákot” Hunyán

Egy kiemelten fontos, mintegy három kilométeres útszakaszt újítanak fel ezekben a hónapokban Hunya határában. A rekonstrukciónak köszönhetően megszűnik a község zsáktelepülés jellege, csökkenni fog a teherforgalom a jelenlegi egyetlen bekötőúton, illetve erősödik a közlekedésbiztonság.

– A közelmúltban kezdődött meg a 4641-es számú, Mezőberényt Szarvassal összekötő út endrődi úti kereszteződésétől a Rákóczi útig tartó szakaszának felújítása – számolt be a fejleményekről hírportálunknak Hegedűs Roland polgármester. Mint elmondta, a kivitelezésről hosszú évekkel ezelőtt is voltak egyeztetések.

– A szakasz szinte járhatatlan volt, ami számos problémát okozott községünkben – folytatta a gondolatot a településvezető. – Ezért is folytattam hosszas egyeztetéseket, amelynek eredményeként Dankó Béla országgyűlési képviselő – aki akkor a megyei útügyi biztosi tisztséget is betöltötte – segítségével sikerült kimozdítanunk az ügyet a holtpontról. Fontos előrelépés ez a település számára, és bízunk benne, hogy egyszer a teljes, a Magyar Közút kezelésébe tartozó Mezőberény–Szarvas út megújul majd.

Kérdésünkre a polgármester elmondta, az érintett, felújítás alatt lévő szakasz romlásával párhuzamosan a teherforgalom az egyetlen bekötőútra koncentrálódott. Ennek az egyik következménye az volt, illetve az lehetett volna, hogy ennek a szakasznak az állapota is leromlik, valamint tönkremegy.

– Ezzel, kis túlzással, azt az utat veszítettük volna el, amelyen településünk jelenleg egyedül megközelíthető – mondta Hegedűs Roland.

Hunyán nagyon sok az idős ember, akik közül legtöbben kerékpárral közlekednek a falun belül. Számukra, de a fiatalabbak számára is aggályos volt, hogy a Hunyán áthaladó kamionok mellett kellett haladniuk a főutakon. A település legnagyobb cégének telephelye egyébként éppen az említett központi út, a Rákóczi út végén található. A most is zajló és várhatóan október végére elkészülő felújítás ezen a téren is változást hoz. Az említett vállalkozás számára is előnyösebb, ha a korszerűsített szakaszon haladhatnak majd a kamionjaik, teherautóik. A buszoknak sem kell óriásit kerülniük, s a kerékpárosok is nagyobb biztonságban érezhetik magukat.

A fejlesztés kedvező hozadéka, hogy megszűnik Hunya zsáktelepülés jellege. Ahogy írtuk, a község eddig csak a Kondoros–Gyomaendrőd szakaszról volt megközelíthető, ez viszont most változni fog, és ugyaninnen, de egy másik irányból is újra megnyílik a község.

Dankó Béla országgyűlési képviselő elmondta, amikor döntés születik egy-egy felújításról, akkor számos szempontot érdemes figyelembe venni.

– Ebben az esetben a vidéki emberek életminősége, a település megközelíthetőségének elengedhetetlen javítása, a gazdasági, gazdaságossági szempontok egyaránt szerepet játszottak – hangsúlyozta az országgyűlési képviselő.