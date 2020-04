Ütemezetten halad Gyulán az egymilliárdos beruházás

Gőzerővel zajlik a gyulai Almásy-kastély kiskastély-szárnyának felújítása és átalakítása. A körülbelül egymilliárd forintos fejlesztés részeként rendezvény-, illetve báltermet, valamint gasztrotörténeti bemutatót és látványkonyhát hoznak létre a patinás épületben.

A kiskastélyszárny munkálatai a megfelelő ütemben haladnak, a körülmények ellenére nincsenek fennakadások – nyilatkozta hírportálunknak a fejlesztéssel kapcsolatban dr. Görgényi Ernő polgármester. Mint kiemelte, a tervek szerint októberre fejeződhet be a rekonstrukció, míg magát a pályázatot decemberre zárhatják le.

Az önkormányzat összesen egymilliárd forintos uniós forrást nyert az Almásy-kastély közelében található Szent Miklós park, illetve a már említett kiskastélyszárny felújítására, megszépítésére. Ebből 705 millió forintot fordítanak a patinás épületrészre, a fennmaradó összeget pedig önerőből biztosítja a város a beruházáshoz.

A fürdővárosban egymásra épülő stratégia mentén valósítják meg a turisztikai fejlesztéseket is. A várfürdő és az Almásy-kastély közvetlenül egymás mellett található, egymást erősítve működik; az idegenforgalmi attrakciókat az ugyancsak a közelben fekvő vár teszi még különlegesebbé. Az említett szinergiák jegyében újult meg a kastély fő szárnya. A látogatóközpontot négy évvel ezelőtti, 2016. márciusi megnyitása óta már több mint 300 ezren keresték fel. A rövid idő alatt hazánk harmadik leglátogatottabb ilyen jellegű műemléki látogatóhelyévé vált, és számos szakmai elismerést is kiérdemelt.

A jelenlegi fejlesztés hiánypótló jellegű is egyben, hiszen az impozáns látogatóközpont nem rendelkezik rendezvényteremmel, a most is zajló beruházás viszont ezt is pótolja majd. A kiskastélyszárny konferenciáknak, báloknak, koncerteknek, színházi rendezvényeknek adhat otthont, emellett gasztrotörténeti eseményeket, tematikus kóstolókat és az egészséges életmóddal kapcsolatos programokat tartanának benne. Létesülne ott „régi ízek tárháza”, neves hazai és külföldi séfek bemutatkozófőzéseket rendeznének, és lesz egy levenduláskert is, ahol a „vidék gyógynövénytárát” mutatják majd be. Mivel a kastély a Gyulai Várfürdő szomszédságában helyezkedik el, a tervek szerint komplex bemutatótérként az egészséges életmóddal kapcsolatos programok is helyet kapnak benne; emellett a helyi termelők és szolgáltatók is bemutatkozási lehetőséghez jutnak majd.

A kastély fő szárnyának felújításakor használt interaktív elemeket – melyek több más hazai rekonstrukciónál mintaként szolgáltak – itt is alkalmazzák majd. A kastélyban eltöltött látogatóidőt a tervek szerint két és fél órával növeli, ha megvalósul a beruházás. A kiskastélyszárny rekonstrukciójával Gyula újabb lépést tett az egész várkertet átformáló, úgynevezett Szigeterőd-projekt megvalósítása érdekében.