Ütemesen halad a kerékpárút építése Városerdőn

A remények szerint várhatóan szeptemberre fejeződhet be a Gyulát Városerdővel összekötő mintegy 4,5 kilométeres kerékpárút építése – jelentette be a fejlesztés egyik helyszínén megtartott hétfő délelőtti sajtótájékoztatón Alt Norbert alpolgármester.

Mint elmondta, a Sarkadi úton található Fehér-Körös-hídnál már egy körülbelül száz méteres szakaszt lebetonoztak. Alt Norbert hozzátette, emellett az autósok és a területen áthaladók számára kevésbé látható helyen, a töltésen is zajlik a munka. Azon a területen körülbelül 350-400 métert betonoztak le a szakemberek, illetve 550-600 méteren zajlik az úgynevezett zsaluzás is. A fejlesztés ütemesen halad. Az alpolgármester úgy fogalmazott: a remények szerint szeptemberre fejeződhet be a teljes kivitelezés.

A munkálatok egyébként még decemberben kezdődtek előbb a növényzet, majd a terep rendezésével. Az önkormányzat a Terület- és Településfejlesztési Operatív Programon (TOP) 400 millió forintot nyert el kerékpárút-fejlesztésre, amit a város további 135 millió forintos önerővel egészített ki. A projektbe a Városerdőig vezető kerékpárút mellett Temesvári úti kerékpárút legrosszabb állapotú szakaszának rekonstrukciója is beletartozott.

A szakasz megépítése több szempontból is jelentőséggel bír. Turisztikailag azért lényeges, mert biztonságos módon bekapcsolják a kerékpáros turizmusba Városerdőt, valamint a Mályvádi erdőt, amivel a megye egyik legszebb kerékpárútját hozzák létre gyönyörű kilátással a Körösök deltájára. A fejlesztés ezen felül hivatásforgalmi célokat is szolgál majd.